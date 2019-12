AMLO: A Bartlett se le investigó por lo hecho en este gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.- No se puede acusar sin pruebas, hay que ser objetivos y responsables, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de Manuel Bartlett Díaz.

Ayer la Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de presuntos actos de corrupción.

En su conferencia mañanera, López Obrador dijo que Bartlett pueda caerle mal a alguien, pero si éste “no tiene responsabilidad, es un asunto legal y moral también”.

Asimismo, comentó que en su administración no existe la práctica de proteger a unos y destruir a otros.

Tenemos que ser objetivos y responsables. Si hay un servidor público corrupto no sólo se va a su casa, se va a la cárcel. Pañuelo blanco, no hay corrupción arriba. Me atrevo a decirlo y sostenerlo, y quiero que me tapen la boca. No somos iguales”