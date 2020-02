AMLO acepta a México Libre, aunque "en el INE no se han portado bien"

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a la organización México Libre, aunque "en el INE no se han portado bien".

El Instituto Nacional Electoral informó que el grupo encabezado por la excandidata presidencial Margarita Zavala y su esposo, Felipe Calderón, cumplió los requisitos para convertirse en partido político.

Te puede interesar: INE avala partido de Felipe Calderón; México Libre contendría en 2021

Recibimiento a organizaciones

Durante su conferencia mañanera, el mandatario dio la bienvenida a todas las agrupaciones que están en proceso de convertirse en partidos, incluido México Libre.

"En el INE no se han portado bien, señaló, "pero no tengo porqué cuestionar que se le dé registro a un partido, no es correcto que yo cuestione eso".

Está bien que existan los partidos y que haya participación política democrática en la sociedad. Malo sería que existieran grupos de intereses o grupos opositores en la clandestinidad"

"Si son partidos, son ciudadanos que se agrupan en función de un ideal, programa para participar en la vida pública del país, (bienvenidos) todos los partidos, adelante", comentó.

Fraude electoral

El presidente López Obrador señaló que tenemos que dejar establecido el hábito democrático porque es una asignatura pendiente.

Además, aprovechó para criticar a la autoridad electoral al señalar que se hicieron de la vista gorda en elecciones fraudulentas.

"Recordemos lo que fue 2006 y 2012, dinero a raudales para la compra del votos y nunca vieron nada", reprochó.

"Para pruebas está prófugo el que recibió dinero en 2012 para la campaña del PRI, (Emilio) Lozoya, es de dominio público que Odebrecht le dio dinero para la campaña, comprobado, ya se acaba eso y tiene que haber democracia".

Síguenos en Google Noticias