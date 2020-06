AMLO acusa ataque desde España

Es otro golpe del conservadurismo, dice el Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó a la empresa española Iberdrola de una campaña en medios de comunicación en contra de su administración porque está inconforme “debido a que estamos ordenando el sector energético”.

“En el caso de Iberdrola tengo información que son ellos los que están promoviendo esta campaña nada más que encubiertos, porque el conservadurismo tiene dos características: es muy corrupto e hipócrita, tengo que decirlo que el pueblo se entere y que el pueblo lo sepa”, expresó.

En su conferencia de prensa en la Escuela Militar de Sargentos en Puebla, Puebla, el Presidente indicó que algunas empresas extranjeras están inconformes porque se está poniendo orden, “ya no se les permite hacer y deshacer”:

“Ya hemos dicho que abusaban vendían muy cara la energía eléctrica a CFE, y obtuvieron contratos por medio del influyentismo, en particular y eso no tiene nada que ver con el pueblo español, con empresas españolas que veían a México como tierra de conquista y abusaron”.

Recordó que en las administraciones pasadas por esos abusos el que pagaba los platos rotos era el pueblo de México porque aumentaban e precio de la luz.

“Le iba muy bien a los empresarios extranjeros, pero muy mal al pueblo de México. Pero ahora se van a revisar esos contratos leoninos y hay una campaña de las propias empresas contra nuestro gobierno”, apuntó.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que los que tienen el monopolio de generación de energía eléctrica son las empresas españolas. Iberdrola tiene 20 plantas de generación “y todavía el año pasado un hijo del empresario Claudio X. Gonzales les vendió una planta”.

“Ya no sube”

“Hay toda una campaña de comunicación contra nosotros, pero no vamos dar ni un paso atrás porque está de por medio el interés general. No voy a incumplir el compromiso de que no aumente el precio de la luz, ahora con la pandemia porque no había límites en el consumo, en tiempos normales si se consumía más energía se pasaba a otra tarifa, y ahora aunque se consuma más no se pasa a otra tarifa”, afirmó.

López Obrador criticó que están molestos porque el expresidente Felipe Calderón tenía como empresas favoritas a Iberdrola y a Repsol, y Enrique Peña Nieto a OHL, también española.

Por la tarde, el Presidente encabezó en Cholula la ceremonia por el 54 aniversario del Plan DN-III-E.

El mandatario entregó ascensos y reconocimientos al personal médico que participa en la atención de la emergencia sanitaria por el coronavirus; en el evento destacó el ascenso post mortem a militares que fallecieron por Covid-19 cuando realizaban labores para combatir la pandemia en instalaciones de salud.— El Universal y AP

Inconformidad/ Gira por Puebla

En Cholula, hubo protestas contra el Tren Maya y el manejo de la pandemia.

Antorcha Campesina

Uno de los grupos inconformes más grandes, que desplegaron mantas y pancartas, fue el de Antorcha Campesina (unas 150 personas, pese al riesgo de contagio de Covid-19), que demandan apoyos por la crisis económica. También hubo una caravana del movimiento Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA).

“Ni con sombrerazos”

López Obrador dijo que “ni con sombrerazos, ni con caravanas de automovilistas y ni con insultos harán que mi gobierno dé un paso atrás contra la corrupción”. Acusó a Antorcha Campesina de organizar las protestas, porque “estaban acostumbrados a recibir directamente los apoyos y jinetear el dinero del presupuesto”.