AMLO agradece a los mexicanos por su comprensión

“Ladrones descarados”

CIUDAD DE MÉXICO (AP, El Universal y Notimex).— Los ladrones de combustible se han vuelto tan descarados que están haciendo perforaciones ilegales debajo de bodegas en ciudades grandes y vaciando oleoductos completos, denunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un ducto que llevaba gasolina a Ciudad de México, los “huachicoleros” no solo extraían parte del combustible, sino que hicieron tantas perforaciones que lo vaciaron completamente, afirmó ayer el mandatario.

“Esto del ducto Tula-Toluca que se llena y al poco tiempo se queda sin presión porque se lo chuparon, se chuparon todo el combustible. Porque es una coladera, porque a lo largo del ducto tienen las instalaciones para robarse el combustible”, agregó.

López Obrador dijo que los ladrones también perforaron un oleoducto en Ciudad de México, aparentemente en un almacén construido ilegalmente encima del ducto.

“Esto es lo que estamos enfrentando, por eso nos está costando trabajo detectar dónde está esa fuga, dónde está esa toma clandestina”, afirmó López Obrador.

El nuevo gobierno cerró los ductos para detectar y desalentar los robos, apoyándose más en la entrega de combustible con camiones cisterna. Pero no hay suficientes vehículos, y en varios estados continuaban las largas filas de vehículos en las gasolineras.

A pesar de la enorme molestia de tener que hacer fila para comprar combustible, el costo político de la ofensiva no ha sido tan elevado como se esperaba. Muchos mexicanos afirman comprender la necesidad de combatir a los ladrones.

“Ha sido extraordinaria la respuesta de la gente. Así los abrazo a todos, porque ningún gobierno podría solo enfrentar un flagelo como este robo descarado, excesivo, impune, de gasolina, de diésel, de combustibles, que se llevaba a cabo. Solo con la gente, con los ciudadanos”, afirmó López Obrador.

Sobre la reforma energética, el mandatario federal afirmó que “ resultó un rotundo fracaso y no es un asunto ideológico o político, son los datos duros; sin duda se cayó la producción porque no funcionó”.

El tabasqueño señaló que la postura es la de no rescindir convenios, sino de “convencerlos de que cumplan con los contratos y a los tecnócratas decirles que no hicieron bien su trabajo; lo menos que les podemos decir es que fueron quimeras que con la reforma energética iba a aumentar la producción, iba a llegar la inversión, íbamos a estar mejor; eso no sucedió”.

Crecimiento

En otro tema, López Obrador aseguró que el primer año de su administración la economía mexicana crecerá a más de 2%, pese a los pronósticos de Bank of America que redujo el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional a 1%.

“Yo tengo otros datos. Respeto desde luego a quienes sostienen que no vamos a alcanzar nuestras metas de crecimiento económico, pero yo estoy seguro que nos va a ir muy bien porque como dicen los tecnócratas, al quitarle toda la variable de corrupción al crecimiento eso va a ayudar mucho”, señaló.

Como parte de ese optimismo, destacó el Presidente, se encuentra la recuperación del peso frente al dólar.

“Estoy optimista porque llevamos dos días en que se está apreciando el peso, voy a dar un dato: desde que llegamos a la fecha, en 45 días, se ha apreciado nuestra moneda en un peso 30 centavos con relación al dólar y es el peso es una de las monedas que más se ha apreciado en el mundo, estamos muy bien, por eso estamos resistiendo la crisis del robo del combustible”.

López Obrador pidió esperar los resultados de crecimiento que dé su gobierno, no obstante, dijo que acepta el desafió que plantea los analistas financieros.

“Lo único que pido es seriedad en analistas que hacen esas proyecciones, porque si no a ellos les afecta, se desprestigian. Yo aceptó los desafíos, sí ellos dicen 1%, yo digo más de dos, el doble y está grabado, vamos a ver quién tuvo la razón”.

Sobre las “tandas” (créditos) que el gobierno federal repartirá a pequeños comerciantes y empresarios, López Obrador afirmó que tiene un presupuesto de 6 mil millones de pesos para este año y entregará 6 mil pesos por persona.

Detalló que si un pequeño comerciante necesita comprar un refrigerador, estufa o triciclo, se les va a proporcionar un crédito a pagar a un año sin intereses.

El millón de beneficiarios podrán pagar hasta el tercer mes la cantidad de 500 pesos mensuales, sin intereses, para que en un año termine de pagarlo y pueda adquirir un crédito más amplio.

“Son dos acciones: una, en general, para solicitantes de crédito, y otra para pobladores que solicitan crédito que viven en zonas mineras. En total, es un presupuesto de seis mil millones de pesos. Si se considera que son créditos muy pequeños de seis mil pesos, estamos hablando de un millón de personas que recibirían este apoyo”, detalló.

López Obrador aclaró que la gente tiene palabra y cumple su compromiso, por eso su gobierno actuará de buena fe y otorgará esos créditos a la palabra.

“Entonces esto es distinto, porque es un apoyo. Si son seis mil millones, si la tasa de interés que la absorbe en este caso el gobierno es del 5%, estamos hablando de 300 millones, el capital es revolvente. Entonces, 300 millones era lo que costaba mantener dos aviones de lujo, o tres, pónganle, o cinco”, explicó.