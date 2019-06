AMLO agradece el apoyo del segmento empresarial

Limita los viajes al extranjero solo en caso necesario

CIUDAD DE MÉXICO (EFE y El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció ayer el apoyo recibido por empresarios como Carlos Slim, Miguel Alemán o Alberto Baillères frente a la imposición de aranceles por parte del mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Agradezco la solidaridad de ricos y pobres, de la inmensa mayoría de los mexicanos en el tema de las tarifas que quiere imponer el presidente Trump”, expresó a través de redes sociales.

Asimismo, el morenista añadió: “Igual que lo expresaron familias humildes, lo transmiten empresarios como Slim, Alemán y otros”.

López Obrador adjuntó una carta firmada por Alberto Baillères en la que felicita al presidente por el memorándum que mandó a Trump y le expresa su “apoyo y simpatía” frente a la decisión tomada por el mandatario estadounidense.

“Tanto el contenido, como el tono de su carta, con dignidad y decoro, muestran el carácter de un jefe de Estado que sabe defender los intereses de nuestro querido México de una manera constructiva”, señaló el presidente del Grupo BAL y considerado como el segundo hombre más rico del país, por detrás de Slim.

Durante su conferencia, el presidente López Obrador aseguró que ya hay contactos y comunicación con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para llegar a un acuerdo que convenga a las dos naciones.

“Nosotros no queremos la confrontación, queremos el libre comercio y pensamos que se puede llegar a un acuerdo”, declaró.

“Vivales”

Por otro lado, el mandatario informó que firmará un memorándum que impida a “vivales aprovecharse” de su nombre, esto con el objetivo de evitar actos de influyentismo por integrantes gobierno y familiares.

“No me enoja el que digan que se van a eliminar los gatos del Palacio, pobres gatos qué culpa tienen o que quieren saber de qué religión soy, por qué no canto el himno nacional, o que cómo voy a empezar una refinería si no hay estudios de impacto ambiental… eso no me enoja, me enoja mucho la corrupción”, manifestó el tabasqueño.

“No puede ningún familiar del Presidente actuar con prepotencia o hacer uso de influencias, porque no aplica. Estoy a punto de escribir sobre este tema un memorándum y si no aplica a mis familiares no aplica para nadie, nada de que somos amigos, compañeros de lucha, se olvida porque fue este movimiento, y eso debe quedar claro”, dijo.

López obrador señaló que todavía hay “vivales” que no entienden o están tan enfermos por la ambición del dinero que les entra por un oído y les sale por el otro, “pero soy muy terco: no voy a dar ni un paso atrás”.

En otro tema, el presidente dijo que ha recibido más de 300 solicitudes de funcionarios —incluidos científicos— para salir al exterior por lo que pedirá a los titulares del Conacyt y Cinvestav autorizar las salidas solo en los casos que sean estrictamente necesarios.

“Que sea lo más indispensable, que no vayan a hacer turismo político, que no vayan a pasear a costillas del erario, que sea lo que se necesite hacer en este caso para beneficio de la ciencia y que requiera del viaje, porque se pueden hacer las cosas por internet”, dijo el mandatario.

Al cuestionarle que se trata de movilidad estudiantil, el presidente expresó: “Yo también quisiera que hubiese movilidad estudiantil en la Tarahumara, que los niños puedan tener maestro, que no sólo un maestro tienda seis grados, quisiera con toda mi alma, por eso estamos tomando estas medidas, que los niños pobres comieran antes de ir a la escuela. Es igualdad”.

López Obrador aseguró que no se permitirán los excesos del pasado, aunque se trate de científicos, pues como en toda investigación, tienen que “fundamentarlo, y si van ir a pasear, qué, ¿porque son becarios del Conacyt lo vamos a permitir?”, cuestionó.