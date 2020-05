AMLO agradece esmerada labor

“Un hospital no puede trabajar sin las enfermeras”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Al conmemorarse el Día Internacional de la Enfermera, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a las enfermeras, a quienes agradeció la labor que realizan, sobre todo, en este momento al afrontar la pandemia del coronavirus Covid-19.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal reiteró que, por esta esmerada labor, las enfermeras y médicos son heroínas y héroes.

“Una felicitación afectuosa, cariñosa a todas las enfermeras de nuestro país porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Enfermera. Es un momento difícil para todos por esta pandemia que nos afecta y son las enfermeras, como les hemos llamado, nuestras heroínas, con los médicos, nuestros héroes, quienes están en los hospitales salvando vidas. Un homenaje”.

En Palacio Nacional, Jorge Alcocer, secretario de Salud, manifestó que sin las enfermeras un hospital no podría funcionar. “Qué mejor que hoy, a 200 años de vida de haber nacido Florence Nightingale, que es el símbolo de la enfermería, pero más que en símbolo, se convirtió en ese figurativo de una lámpara, de un faro y una luz en los hospitales. Sin ellas, un hospital no trabaja como debe de ser, es la realidad, no es retórica, por eso muchos preguntamos por la jefa, quien nos dice cómo va las cosas y hoy que mejor que recordar a esta gran mujer que, curiosamente, le gustaba la epidemiología, le entendía a la estadística y así hay muchas enfermeras en nuestro país que dan noble acompañamiento del ser humano”.

Además, López Obrador agradeció el apoyo de la Fundación Teletón A.C de reconvertir las instalaciones de los Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) para atender la contingencia sanitaria.

“Esto es una muestra más de la solidaridad de la sociedad mexicana para combatir la pandemia”, dijo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal también resaltó la labor de los miembros del Consejo de Teletón y señaló que esto es un ejemplo de unidad. “Estamos trabajando en unidad, es muy importante y se va avanzando, por eso hay que agradecerle a Fernando Landeros, presidente del Patronato, a todos los miembros del Consejo de Teletón por su apoyo, y como lo mencionaba el mismo Landeros, el Teletón se ha ido creando, constituyendo con la participación solidaria de millones de mexicanos que han participado a lo largo del tiempo, y que incluso han aportando recursos”, señaló el mandatario. “Ahora es el mismo pueblo ayudando al pueblo, esa es una muestra más de solidaridad”.