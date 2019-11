AMLO: Alex Lora es un rockero conservador, prefiero a John Lennon

CIUDAD DE MÉXICO.- Alex Lora es un “rockero conservador”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el músico le dijo “eehhh p…” a manera de saludo.

“Los rockeros que me gustan no son conservadores, por eso sigo escuchando a John Lennon“, el famoso ex Beatle, aseguró en su conferencia mañanera.

¿Alex Lora es un rockero conservador? Esto dijo el Presidente AMLO luego que el líder de El Tri le un mandara un saludo polémico en un concierto. pic.twitter.com/dT3whTRGIU — REFORMA Nacional (@reformanacional) November 14, 2019

El grito referido es considerado homofóbico e incluso se vetó en los estadios de fútbol.

Gritos contra AMLO

Hace unos días, Alex Lora promovió el grito de “eeehhh p…” durante un concierto en Estados Unidos.

Sin embargo, la oficina de prensa del cantante negó que el líder de El Tri haya mandado el “saludo” al presidente López Obrador.

En redes sociales circula un vídeo donde se ve al músico animando a su público a que hagan el polémico grito con entusiasmo, con el fin de que se escuche hasta el Zócalo de México.

Representantes de la agencia de prensa de Lora negaron rotundamente que el intérprete de “Las piedras rodantes” y “Triste canción” haya dedicado ese grito al Presidente.

Ya es reincidente

El líder de El Tri ha recurrido en más de una ocasión a este “saludo”. En marzo pasado, durante su presentación en el Vive Latino, Lora encabezó un grito similar contra el gobierno federal.

¿Qué les parecería que le mandemos un saludito a nuestros queridos gobernantes? A nuestro pin… gobierno cu… que nos ‘huachicul…’, porque todos los políticos son ‘huachicul…'”

Según dijo, “es muy justo que ahora que nos acaban de subir la gasolina, que les mandemos un saludito a nuestros queridos gobernantes y a nuestro pin… gobierno de m…”

“Que se oiga hasta el Zócalo, que se oiga hasta Palacio Nacional, que se oiga en toda la República”, dijo en aquella ocasión.