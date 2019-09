Reconoce el retraso

AMLO: Amparos sí frenan la obra en Santa Lucía

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex y El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los amparos que han sido interpuestos en contra de la construcción del aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía han afectado el avance de los trabajos.

En conferencia, confió en que el Poder Judicial de la Federación resuelva lo más pronto posible los recursos legales que son interpuestos por “grupos de presión que a veces tienen más influencia que los partidos políticos”.

Calificó a los recursos de amparo como propaganda con la que “sí nos están afectando, también hay que decirlo. Nos afectan porque nos demoran los trabajos de Santa Lucía y también la rehabilitación del lago Nabor Carrillo”, en Texcoco, en el área donde se iba a construir el nuevo aeropuerto de Ciudad de México, apuntó.

El mandatario sostuvo que “los amparos de Texcoco se van a resolver pronto, no tienen razón, es un asunto de nuestros adversarios, es un capricho de Claudio X. González y su grupo, que son los que promueven esto”.

Estos grupos están en su derecho de expresarse y presentar los amparos y oponerse a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, “pero nada más no tienen razón”, agregó .

Tengo otros datos

En otro tema, López Obrador aseguró que tiene “otros datos” respecto a la operación de pago y refinanciamiento de la deuda de Pemex, medidas que han sido consideradas por las calificadoras como insuficientes.

El mandatario federal calificó como “exitosa” la operación de pago y refinanciamiento de la deuda de la empresa productiva del Estado mexicano por 5 mil millones de dólares.

“Tengo otros datos. Ayer (jueves) se llevó al cabo una operación financiera de lo más exitosa que ha habido en la historia de las finanzas de Pemex. Muy contrario a todos los pronósticos hubo una reestructuración de deuda, venta de bonos y resultó que la demanda fue siete veces superior a lo que se estaba poniendo al mercado, creo que 5-7 mil millones de dólares y hubo demanda del mercado por 38 mil millones de dólares, con tasas bajas”, explicó el tabasqueño.

El mandatario federal afirmó que los empresarios están informados de la situación de Pemex y confían en que es una empresa con futuro y que se consolidará.

“Por eso digo que tengo otros datos. Salió muy bien Pemex de esta operación, porque los inversionistas están muy y bien informados, saben que Pemex se va a consolidar, es una empresa con mucho futuro de alta rentabilidad”, dijo.

Sobre la posible impugnación a la ley que castiga a quienes emitan y utilicen facturas falsas, el presidente López Obrador cuestionó que haya oposición pues una empresa “se rige por principios éticos, porque pague sus contribuciones, que pague sus impuestos”.

Subrayó que “una empresa que evade el pagos e impuestos, que no contribuye para el desarrollo del país, no tiene ética; una empresa que no le paga bien a sus trabajadores, que los explota, tampoco es una empresa con dimensión ética”.

El mandatario indicó que tanto en cuestión laboral como en la fiscal, “para eso están las leyes” y “lo que tiene que ver con lo fiscal, nosotros damos cuenta”.

Afirmó que las organizaciones empresariales están asumiendo una actitud responsable, están invirtiendo, están creando empleos, pagan sus impuestos, que es lo más importante.

López Obrador consideró positivo que las empresas realicen actividades filantrópicas, “que ayuden, pero lo fundamental es que inviertan, que generen empleos y paguen impuestos; ayudar a la gente le corresponde, es más que nada, una obligación del gobierno”, acotó.

Niños héroes

Más tarde, el presidente López Obrador encabezó el 172 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, acompañado por integrantes del gabinete y titulares de los poderes Legislativo y Judicial.

En el Altar a la Patria, el Ejecutivo federal pasó lista de honor a Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, José Azueta y Virgilio Uribe, depositó una ofrenda floral, montó una guardia de honor y entregó espadines a seis Cadetes del Heroico Colegio Militar.

En la ceremonia estuvieron presentes los titulares de las secretarías de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán; y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, entre otros.

También asistieron las presidentas de la mesas directivas del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa; y de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández; así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar.

Descanso Festejos Patrios

Andrés Manuel López Obrador viajó a su finca en Palenque, Chiapas, antes de los festejos del 15 de septiembre.

Días previos

El presidente fue a Palenque para pasar unos días a su quinta previo a la conmemoración del Grito de Independencia en Palacio Nacional.

Estará en familia

De acuerdo con fuentes de presidencia, López Obrador no tendrá agenda pública, solo estará con su familia.

Presentaciones

Los festejos en el Zócalo contarán con la presentación de Eugenia León y La Original Banda El Limón.

Homenaje

En el Complejo Cultural Los Pinos se realizará un Homenaje Nacional a Celso Piña: Cumbia para el mundo, con diversas bandas.