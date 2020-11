AMLO anuncia investigación contra MCCI; la organización responde

Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad afirma que es un intento por limitar su libertad de expresión, el presidente López Obrador lo niega.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se investigará el financiamiento de la organización Mexicanos en Contra de la Corrupción y la Impunidad (MCCI), pues acusó que es financiada por "empresarios muy poderosos", quienes no pagan impuestos.

"Vienen estos empresarios que aportan millones de pesos y esta fundación se dedica a combatirnos, a atacarnos. Es la fundación que presentó más de 100 amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía y los que están financiando son empresarios muy poderosos. Ojalá y aclaren si es cierto que están dando este dinero y cómo es que se deduce de impuestos.

"Hay que revisar si es legal, porque no ingresa ese dinero al presupuesto público, si no tienen autorización para entregarlo a esta asociación. Y debe haber otras. Entonces, sí vamos a hacer una revisión y aquí vamos a aclarar sobre lo que están aportando", refirió el Presidente.

Claudio X. González, "adversario e influyente", según López Obrador

En conferencia de prensa, López Obrador señaló que MCCI y su fundador, Claudio X. González, al que calificó como "nuestro adversario", se dedican a combatir y atacar a su gobierno. "El señor Claudio X. González, que es nuestro adversario, es hijo de Claudio X. González, el que fue asesor de Salinas y siguió teniendo mucha influencia con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto. El papá le recomendó a Peña que aumentara al doble la gasolina y Peña le hizo caso, entonces tienen mucha influencia.

"Y Claudio X. González hijo conformó un grupo desde el 15 y estuvo en contra de los maestros, a favor de la llamada reforma educativa, financiaba propaganda en contra de los maestros, en contra de la educación pública, porque desde luego tiene un pensamiento conservador", expresó López Obrador.

No es censura, dice AMLO

"Ahora se da a conocer que su fundación, su grupo, es financiado por grandes empresarios, desde el 2015, desde el 2016, empresarios, y eso lo quiero ver y ojalá y no se vaya a interpretar como censura, pero son empresarios que deducen impuestos, que no pagan impuestos porque destinan recursos a fundaciones como la de Claudio", acusó el Presidente.

En Palacio Nacional, el mandatario retomó un reportaje de la revista Proceso que señala que del 18 de junio al 31 de diciembre del 2016, recibieron 97 millones de pesos para un total de 136 millones en donativos. ‘Desde entonces, de acuerdo con reportes -dice el artículo, reportaje- 73 millones en 2017, 60 millones en 2018, 73 millones en 2019. Entonces, transparencia, estos fueron los creadores del instituto de la transparencia y esto no se sabía, afortunadamente existen las mañaneras", dijo.

MCCI se deslinda de Claudio X. González y de Sí por México

Al respecto, MCCI difundió un comunicado con las siguientes declaraciones.

1. El pasado 24 de julio dimos a conocer la renuncia y salida del cofundador y expresidente de MCCI, Claudio X González Guajardo. El motivo de su salida fue que las actividades a las que el Dr. González Guajardo ha decidido dedicar su tiempo y esfuerzo no son compatibles con el objeto social y los propósitos de la organización. Nuestra acta constitutiva, así como los estatutos de algunas de las fundaciones de las que recibimos donativos, prohíben expresamente cualquier vinculación con partidos y movimientos políticos o electorales.

2. Desde el momento de su renuncia, el Dr. González Guajardo no tiene ninguna injerencia en la vida interna de MCCI, no forma parte de su Consejo Consultivo, ni de ningún órgano de dirección. MCCI no tiene ninguna relación institucional con el colectivo Sí por México. Respetamos su trabajo, como el de muchos otros colectivos y redes ciudadanas, pero sus acciones son independientes de MCCI.

3. En relación con el artículo publicado en el número 2297 de la revista Proceso, hacemos las siguientes aclaraciones:

a) MCCI tiene el carácter de donataria autorizada otorgada por el SAT (oficio no. 700-02-05-2016-5989) desde el 17 de junio de 2016, mismo que ha sido refrendado año con año.

b) MCCI ha cumplido a cabalidad con todas las disposiciones legales en materia fiscal y de transparencia vigentes.

c) En materia fiscal, el 6 de noviembre de este año el SAT emitió una “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” en sentido positivo, lo que indica que estamos al día en nuestras obligaciones fiscales (https://contralacorrupcion.mx/transparencia/). Sugerir lo contrario es absolutamente incorrecto.

Las autoridades tienen la información: MCCI

d) En materia de transparencia, tanto los montos recibidos por MCCI como los proyectos a los que estos se dedican están debidamente reportados en el portal de transparencia de donatarias autorizadas del SAT. En cuanto se trata de información pública consultable por cualquier ciudadano, MCCI no opera en la opacidad. Igualmente, cada una de las donaciones ha sido y es reportada a las autoridades hacendarias con la periodicidad y requisitos establecidos en la ley.

e) MCCI ha comunicado en reiteradas ocasiones que se sostiene a partir de financiamiento privado nacional e internacional. Tiene el deber de mantener la confidencialidad de los datos personales de sus donantes y lo ha cumplido desde su creación hasta el día de hoy. Dichos datos están, como lo exige la ley, solamente en poder de las autoridades hacendarias, quienes también están obligadas a guardar la secrecía de acuerdo a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

#ÚltimaHora: @mxvscorrupcion fija posición sobre el reportaje de la revista Proceso y las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina. https://t.co/9gJQ7wMrLk — MXvsCORRUPCIÓN (@MXvsCORRUPCION) November 9, 2020

4. Con la finalidad de garantizar la independencia y libertad de los investigadores de MCCI, así como la seguridad e integridad de nuestros donantes, la identidad de los mismos no es divulgada ni al interior ni al exterior de la organización. Reiteramos que esto no significa que MCCI opere en la opacidad, pues toda la información es entregada a las autoridades. Las donaciones recibidas, sin importar la cuantía, no generan derechos ni injerencia, directa o indirecta, sobre la toma de decisión en nuestras actividades o funcionamiento.

5. Revelar información que solo debería de estar en manos de las autoridades hacendarias y amplificarla desde la tribuna presidencial no puede ser interpretado más que como un esfuerzo deliberado por exhibir e intimidar a quienes apoyan nuestro trabajo.

6. Estas acciones son una muestra más de los intentos reiterados por acallar la crítica, limitar la libertad de expresión y promover la polarización desde el Gobierno Federal.

