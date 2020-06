AMLO anuncia que habrá otros cambios en su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que habrá otros cambios de funcionarios de su gobierno, al advertir ayer que vendrán más renuncias de colaboradores, tras las dimisiones de Mónica Maccise como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); de Asa Cristina Laurell a la Subsecretaría de Integración de la Salud, y de Mara Gómez Pérez a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Como informamos, las tres funcionarias dimitieron tras versiones de diferencias con otros altos colaboradores de AMLO, y en el caso de Mónica Maccise, se maneja la versión de que se debió después de organizar un foro en el que invitó a José Manuel Torres Morales​, ​más conocido como Chumel Torres, presentador, ​comediante y youtuber.

"Ya no hay cabida para simuladores, lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto de transformación", aseguró ayer en Cuernavaca, Morelos el Presidente, después de admitir las separaciones de los cargos de las tres mujeres, claves en la administración federal.