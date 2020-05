AMLO anuncia una semana de gira por el país: actos de 50 personas

El lunes estará en Cancún y el martes en Mérida

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del lunes próximo el presidente Andrés Manuel López Obrador retomará sus giras por el país en una ruta de una semana en la que revisará sus grandes obras, dentro del plan de reapertura económica y social tras la Jornada de Sana Distancia.

"Se continuará con las actividades y se recorrerá el país", manifestó el mandatario en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

Confirmó que el lunes empezará una gira dentro de la llamada "nueva normalidad", cuidando los protocolos sanitarios.

Señaló que aunque planea visitar los 32 estados del país, empezará el lunes visitando Cancún, Quintana Roo, donde dará el banderazo al Tren Maya.

Ahí, explicó, llevará al cabo un reconocimiento en Isla Mujeres con un acto en el que dará ascensos a enfermeras, médicos y personal de salud de la Secretaría de Marina.

Ese mismo día, en la tarde, dará banderazo para el inicio de la construcción del Tren Maya.

Mérida, Palenque, Villahermosa...

La gira continuará el martes en Mérida, Yucatán, el miércoles en Campeche, y el jueves en Palenque, Chiapas, sitios que abarca el Tren Maya, que cuenta con una inversión de unos 120,000 millones de pesos.

El viernes estará en Villahermosa, Tabasco, donde supervisará la refinería en construcción de Dos Bocas, otras de sus obras insignes.

Y ese mismo día hará una supervisión al puerto de Coatzacoalcos.

Para el sábado hará dos visitas: una a la planta a tren de refinación en Cangrejera y la visita a refinería de Minatitlán, por el plan de rehabilitación que está llevando a cabo en el sector petrolero.

El domingo 7, en Sayula de Alemán

Mientras que el domingo 7 de junio irá a Sayula de Alemán, en Veracruz.

Reiteró que durante la gira seguirá todos los protocolos de salud requeridos ante la pandemia del coronavirus.

Además en sus actos públicos no habrá asistencia mayor de 50 personas, incluyendo integrantes de medios de comunicación y funcionarios públicos.

Recordó que a partir del lunes estará una semana de gira y otra semana en la capital del país, con la intención de atender a todos los estados.

Los traslados serán por tierra

Indicó que va a procurar cuidar su salud y por ello "voy a trasladarme por tierra, me va a llevar más tiempo, pero tomé esa decisión, me voy a ir a Cancún en camión, haciendo paradas".

Del mismo modo, señaló que se quedará en casas, no en hoteles, para tomar todas las medidas de protección y no infringir ninguna norma "para que no haya motivo de que se relaje la disciplina".

Finalmente, dijo que se debe ir hacia la "nueva normalidad" y en este contexto se seguirán tomando las medidas sanitarias necesarias pues si hay indisciplina, habrá un rebrote que "nos afectan a todos y sigue semáforo en rojo".

Ayer el Gobierno Federal reportó un total de 81,400 casos y 9,044 muertos confirmados por Covid-19 en los tres meses que lleva la enfermedad en el país.