AMLO arremete contra el INE y defiende las "mañaneras"

MÉXICO.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que la transmisión íntegra de las conferencias de prensa mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador se suspenderá durante las campañas electorales 2021.

Propaganda gubernamental

Cuestionado sobre si es posible cancelarlas, ante los comentarios del Presidente a favor de su partido Morena y en contra de los otros institutos políticos, precisó que el criterio del INE asume que éstas son un espacio de difusión y promoción gubernamental.

Su transmisión íntegra es considerada propaganda gubernamental, explicó, esto quiere decir que de acuerdo con la legislación electoral que dice que la promoción electoral se tiene que interrumpir desde que arrancan las campañas hasta el día de la jornada electoral, así se debe hacer.

Deberán suspenderse

"A partir de principios de abril y en algunos casos incluso antes, la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras deberá suspenderse. Si un medio de comunicación transmite un bite o una expresión, eso se puede porque tiene un interés noticioso, pero el criterio vigente es que la propaganda gubernamental no se puede difundir durante las campañas. Ese criterio es el que vamos a aplicar", dijo.

La respuesta de López Obrador

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en caso de que el INE ordene cancelar la transmisión de las conferencias matutinas, la presidencia de la República acudirá a instancias judiciales para combatir dicha decisión, además invitó a la población a opinar sobre el tema.

"Son dos cosas, primero acudir a instancias judiciales en caso de que haya una prohibición porque sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad, eso no puede prosperar, desde el punto de vista constitucional y legal. Y lo segundo, yo aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México, en nuestro país no pueda hablar el presidente, no pueda informar".