AMLO arremete contra otro expresidente

Criticó a Zedillo por nexos con empresas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al ex mandatario Ernesto Zedillo Ponce de León por haber sido asesor de empresas contratadas por su gobierno y recordó que la senadora Josefina Vázquez Mota recibió dinero del gobierno para su fundación en apoyo a migrantes.

En conferencia de prensa, recordó que Zedillo promovió la privatización de ferrocarriles y, al concluir su sexenio, se fue a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la venta de esa paraestatal.

Se le pasó la mano

Se le preguntó, por otro lado, si algún día el ex presidente Felipe Calderón acudiría a Palacio Nacional y se sentara en los sitios designados para prensa, López Obrador atajó con una broma: “Pues ustedes tendrían que tener cuidado”.

López Obrador rechazó debatir con Calderón Hinojosa. Incluso le ofreció disculpas, pero afirmó que se le pasó la mano al aceptar ser asesor de una empresa extranjera que tuvo vínculos con su gobierno.

“Yo no voy a debatir con el ex presidente. Yo lo único que dije es que ex presidentes, porque también lo hizo (Ernesto) Zedillo, lo tengo que plantear, porque siempre digo lo que pienso, soy presidente y debo cuidar la investidura, pero no creo que deba callar como momia”, afirmó. Le pidió al ex panista que no se moleste ni se disguste, “le ofrezco disculpas, pero se les pasó la mano”.

Calderón agradeció la disculpa

Agradezco la disculpa del Presidente @lopezobrador_. Reitero que he actuado con rectitud no sólo legal, sino ética en éste y en otros casos que tienen que ver con mi trabajo y mi previa responsabilidad. Refrendo mi disposición a dialogar sobre éste y otros temas importantes. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 5 de febrero de 2019

En sus redes sociales, Calderón agradeció la disculpa del Presidente y reiteró que ha actuado con “rectitud no sólo legal, sino ética en éste y en otros casos que tienen que ver con mi trabajo y mi previa responsabilidad”. Refrendó su disposición a dialogar sobre éste y otros temas importantes con el mandatario.

Avance contra huachicol. A menos de dos meses de echar a andar el plan para combatir al huachicol (robo de combustible), López Obrador afirmó que su gobierno va saliendo de esa estrategia porque se normaliza el abasto de gasolinas en todo el país y ahora se concentrará en pacificar al país, comenzando con 17 regiones donde ocurren 35% de los homicidios.

Al referirse a Venezuela, el Presidente de la República aseguró que ya pasó el tiempo en que desde el extranjero se ponían o se quitaban presidentes al antojo de las hegemonías.

“Yo no quiero recordar el pasado, pero ya pasó el tiempo en que desde el extranjero se ponían o se quitaban presidentes al antojo de las hegemonías”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Sobre el respaldo de Estados Unidos, Canadá y países de Europa al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, López Obrador reiteró que la posición de México es de no intervención y autodeterminación de los pueblos, para “no equivocarnos. Además, nosotros no podemos desconocer o reconocer a un gobierno de otro país”, dijo.- Alberto Morales y Misael Zavala