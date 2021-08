AMLO asegura que en “el Palacio no hay ladrones”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al sector de la clase media que, aseguró, se deja manipular y que está contra el regreso a clases presenciales por miedo a que las niñas y niños se contagien de coronavirus, a que despierten pues “es de sabios cambiar de opinión”.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que hoy jueves acudirán representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) a “probar” el daño que causa a los menores el no asistir a clases presenciales.

“Porque todo esto (estar en contra del regreso a clases), no tiene ninguna fundamentación, nada. Ya ven lo que hablan de cuántos niños contagiados, sí todo en exceso y claro que si hay mucha gente que yo le ofrezco disculpas, a un sector de la clase media, les ofrezco disculpas, por decir que se dejan manipular, que no se molesten conmigo, que despierten que es de sabios cambiar de opinión”, dijo el Presidente.

“Es ‘No ,no no, no’, es dogmático. No hay argumento, todo es pasional, aunque sea irracional, es ‘sí pero no’”, indicó.

En Palacio Nacional, el mandatario afirmó que las mujeres y hombres son producto de las circunstancias y que en México hubo un sometimiento de 36 años por el periodo neoliberal.

“No es poca cosa, acuérdense lo que decía Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler: ‘Una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad’ (…) La manipulación era completa, total”, aseveró.

Por otra parte, el Presidente dio a conocer uno de los spots con los que promocionará su III Informe de Gobierno en el que destaca que “en este Palacio no hay ladrones”.

López Obrador sacó su pañuelo blanco y señaló que en su gobierno se acabó la corrupción “arriba”.

“Esto es importante, puede ser que queden ahí éstos corruptos, conservadores, hipócritas, pero ya se va a limpiando, sobre toda la corrupción que era lo que más dañaba, muchísimo, por eso las molestias porque eran los privilegiados, estaba tomado el gobierno, lo tenían secuestrado, era un secuestro, el gobierno que debía atender a todos. Servir a todos estaba solo al servicio de una minoría rapaz”.

En su spot, con el fondo de un mural de Diego Rivera, el Ejecutivo expresa: “Dijimos que íbamos a gobernar con honestidad y cumplimos, aquí Diego Rivera pintó magistralmente de las tres grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país y nosotros con mucho orgullo estamos llevando al cabo la cuarta transformación que consiste en acabar con la corrupción, en Palacio ya no hay ladrones, hechos no palabras… III Informe de Gobierno”.

López Obrador indicó que ese spot “se lo dedico a los ‘fifis’”.

La semana pasada el Presidente grabó una serie de spots en Palacio Nacional.