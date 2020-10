AMLO afirma que si su hermano o hijo es corrupto irá a la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO.- Al asegurar que su gobierno combate la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si uno de sus hermanos o hijos comete un acto de corrupción deberá ir a la cárcel.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que nadie en el gobierno federal puede usar su nombre para obtener algún beneficio.

"Por eso hablamos de barrer de arriba para abajo y vamos avanzando y no vamos a dejar de limpiar. Cero corrupción, cero impunidad. Y ya lo dije, puede ser mi hermano, puede ser un hijo mío, si comete un delito de corrupción se va a cárcel, y estoy hablando de mi familia", señaló el mandatario.

"En esto no hay acuerdo con amigos, con familiares", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que su movimiento llegó a la presidencia con la encomienda de acabar con la corrupción. Aseguró que los altos funcionarios del gobierno lo saben, puesto que constantemente se los está repitiendo.

"Sea quien sea, se le demuestra un caso de corrupción y no sólo tiene que abandonar el cargo, se le consigna y esto también lo digo y lo repito, lo repito y lo repito para que no se use mi nombre, porque hay unos que dicen: 'Es una instrucción de arriba', por instrucciones superiores, por instrucciones superiores'".