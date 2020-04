AMLO asegura que “su amigo Javier Alatorre se equivocó” (Vídeo)

MÉXICO.— El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un mensaje este sábado en el que defendió las medidas impulsadas por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Y comentó que el periodista de TV Azteca, Javier Alatorre, se equivocó al decir que no debemos hacer caso a las recomendaciones del doctor.

"Se equivocó mi amigo"

A través de un video compartido en redes sociales, el presidente dio un mensaje al pueblo de México.

En el clip AMLO dio su total apoyo a Hugo López-Gatell y pidió a la población seguir las recomendaciones.

“Sigamos las recomendaciones, los consejos que nos están haciendo los especialistas, de manera muy particular las recomendaciones del doctor Hugo López-Gatell. Es una gente con mucha preparación, es un científico, además es un hombre responsable, honesto, le tenemos toda la confianza”. dijo el presidente Andrés Manuel

En cuanto a lo dicho por el conductor de noticias de Tv Azteca, Javier Alatorre, el mandatario dijo que se equivocó y su actitud no fue hizo bien pensada.

“Se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, llamó a no hacerle caso a el doctor Hugo López-Gatell, creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error como cometemos todos y además hizo uso de su libertad”, expresó.

De igual modo, en el clip el presidente pidió que no haya linchamiento político contra alguien que no comparta el punto de vista de los otros, aun diciendo algo que afecte a la colectividad.

“Esa no fue la intención de Javier, pero tiene el derecho a expresar, manifestarse, que viva la libertad, prohibido prohibir...Pero si aclarar que no está bien llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell, él es una autoridad, él nos representa a mí me representa”, manifestó.

Mira lo que dice sobre Alatorre a partir del minuto 4:40.

¿Qué dijo Javier Alatorre?

El conductor de noticias de Tv Azteca, Javier Alatorre pidió a los mexicanos no hacerle caso al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y señaló que las cifras que diariamente presenta el gobierno son ‘irrelevantes’.

“Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el Covid-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell“, dijo el comunicador en su noticiero.

Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el #Covid_19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell. pic.twitter.com/09Zjcyw4Gu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2020

La declaración la dio en el noticiero “Hechos Noche”, Alatorre también dijo que en una entrevista López-Gatell aceptó que mintió.- Con información de Infobae y Reporte Indigo.

También podría interesarte: "No haga caso a Hugo López-Gatell", pide Javier Alatorre en su noticiero

Síguenos en Google Noticias