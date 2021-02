AMLO asegura que su movimiento cambió las estructuras opresivas

OAXACA.- Al conmemorar el 190 Aniversario Luctuoso del general Vicente Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su movimiento de transformación cambió las estructuras opresivas y de lucro de manera pacífica, respetando el derecho de disentir y con el arma de la razón.

En la explanada del Convento de Cuilápam, donde fue asesinado Vicente Guerrero, el titular del Ejecutivo dijo que este año no solo está dedicado a conmemorar los 200 años de nuestra independencia y a recordar con respeto a quienes nos dieron patria, sino también subrayar la importancia de la lucha por la justicia, por la igualdad, libertad, democracia y la defensa de nuestra soberanía.

Resalta labor de Martin Luther King

Acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, Martin Luther King III, nieto del defensor de derechos humanos estadounidense, el Mandatario destacó que la mayor de las enseñanzas de Luther King fue que se puede transformar de manera pacífica con el arma poderosa de la razón y con el principio de la no violencia.

"Esa ha sido y seguirá siendo una característica de nuestro movimiento, el cambiar estructuras opresivas y de lucro haciendo conciencia, convenciendo, persuadiendo, no imponiendo, nada sino respetando las libertades y garantizando en todo momento el derecho a disentir".

"No dejemos de recordar lo que decía Martin Luther King: cito textualmente, la oscuridad no puede sacarlos de la oscuridad, sólo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio, sólo el amor puede hacerlo".