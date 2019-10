AMLO asegura que trabaja 16 horas: “son dos sexenios en uno”

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se reelegirá, pues es partidario del sufragio efectivo no reelección, además de que trabaja 16 horas horas al día y con ello son como dos sexenios en uno.

En el municipio de Punta Chueca, Sonora, y ante decenas de indígenas de diferentes étnias como los Seris, Guarijíos, Kikapúes, Cucapás y otras migrantes, el mandatario dijo que su gobierno dejará sentadas las bases para que haya un verdadero cambio en el país.

“Y así lo hacemos para que rinda el tiempo y no va a hacer falta que, como algunos dicen, que voy a reelegirme. No, yo soy partidario del sufragio efectivo no reelección”, señaló el mandatario.