CIUDAD DE MÉXICO.- Las tareas de las fuerzas armadas en seguridad pública se establecieron en una reforma constitucional del 26 de marzo de 2019 y lo que se hizo fue emitir un decreto, solo es un trámite. Ya existía la aprobación del Congreso, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, consideró que las críticas contra la medida solo son “de mala fe”.

“No sólo la aprobó la Cámara de Senadores y Diputados, sino también la mayoría de las legislaturas locales".

"Algunos (apenas) se enteran de que se les están dando atribuciones a las fuerzas armadas para llevar al cabo temas de seguridad cuando esto ya se resolvió, por eso hablo de falta de información y mala fe. Aprovechar todo para cuestionar y exagerar”, apuntó.

López Obrador pidió “que depongan su actitud nuestros adversarios, que piensen en el interés general, que piensen en el prójimo, que piensen en la patria, en la nación en México".

"Que no los domine el egoísmo, la mala fe, que no se endurezcan, que no endurezcan sus corazones, que no los enajene el materialismo, el afán de lucro lo que en verdad no tiene valor”.

Afirma que la gente ya no cree en calumnias

Añadió que afortunamente la gente "está muy avispada, muy informada, muy consciente y ya no cree en todas esas lanzadas en las calumnias, ya no se deja manipular".

"Es un pueblo muy politizado el de México. Repito, no les gusta pero cada vez que puedo digo: el pueblo de México es el menos con analfabetismo político en el mundo”, finalizó.