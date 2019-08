AMLO califica de “sabotaje legal” la suspensión de obras en Santa Lucía

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de táctica dilatoria y sabotaje legal a la suspensión de obras en el aeropuerto de Santa Lucía por parte de un juez.

Son “chicanadas” (maniobras de mala fe) para evitar que se construya o se demore la construcción, expresó en conferencia mañanera.

"Es un sabotaje legal, para que no se vaya a mal interpretar, pero es increíble, más de 80 amparos", subrayó @lopezobrador_ sobre la suspensión de obras en Santa Lucía. "Ya es como deporte nacional el presentar amparos en contra de todas las obras que estamos haciendo", añadió. pic.twitter.com/Mstn2QVUan — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) August 16, 2019

“Se puso de moda, ya es como deporte nacional presentar amparos en contra de todas las obras que estamos proponiendo”, bromeó.

“Que le bajen”

El mandatario pidió al Poder Judicial que resuelva de conformidad con la Ley los más de 80 amparos en contra de Santa Lucía.

“Espero que se resuelva pronto y hago un llamado también a los que no pudieron hacer el ‘negocio‘, que le bajen una rayita cuando menos”, expresó. “Están muy alterados, el dinero no es la vida. El dinero es el papá o la mamá del diablo”.

Aun cuando la construcción del aeropuerto no comienza, López Obrador garantizó que la obra terminará hasta un mes antes de lo previsto en 2022.

“Santa Lucía va. Es molesto, sí, pero tampoco mucho porque no vayan a pensar que me mortifican o me molestan”.

“Ya llevo muchos años en esto, no tengo la piel tan delgadita”, aseguró.- Con información de Notimex y “El Universal”