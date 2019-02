AMLO califica de “ternuritas” a un grupo de Corral

Contra opositores

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió, llamándolos “ternuritas”, contra un grupo opositor al gobierno federal, de reciente creación integrado por diversas figuras políticas y de la sociedad civil, encabezadas por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Ayer durante su conferencia matutina, el mandatario federal hizo un llamado a los integrantes de dicho grupo que no hagan el ridículo y hasta les aconsejó que hagan una escuela de cuadros para crear una nueva clase política conservadora.

“Qué sucede, que están atravesando una crisis y se están precipitando pensando que de la noche a la mañana pueden crear un grupo, no. Tienen que formar cuadros, no sacar la nota, ‘ya se reunieron tantos y van a hacer contrapeso’. Pero eso es muy ficticio, es como para decirles ternuritas”, expresó.

El jefe del Ejecutivo federal se dijo respetuoso de ese grupo de contrapeso a su administración, incluso dijo que es legítimo y garantizará su derecho a disentir.

Sin embargo, sostuvo que ese grupo está desesperado “porque no se repone el conservadurismo”.

López Obrador afirmó que un buen consejo no se le niega a nadie, por eso les mandó un mensaje a “que podrían los conservadores, los intelectuales orgánicos del conservadurismo en México”, formar una escuela de cuadros para crear a la nueva clase política conservadora del país, “porque ese es el problema que tienen”.

“Tienen ausencia de cuadros políticos, entonces se desesperan y reúnen a gentes afines, los meten en un grupo, luego hasta ellos mismos dicen ‘yo no fui consultado, yo no estoy en ese grupo’, pero es parte de la desesperación”, criticó.

El Presidente señaló que incluso el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya “podría estar en la formación” de ese grupo.

Pero, dijo, “tienen escritores, en la prensa ‘fifí’, en la academia, gente de derecha, conservadores”.

“Es evidente que no les gusta lo que está sucediendo en el país, no nos ven con buenos ojos, están en contra de nosotros. Todo eso es permitido, es parte de la democracia, es el derecho a disentir, nada más que no hagan el ridículo, que hagan bien las cosas”, afirmó.

En otro tema, el mandatario federal informó que cinco periodistas que recibían custodia del gobierno, han sido asesinados durante su administración.

“Estamos atendiendo esto, es parte de lo mismo, de la descomposición en que está el país y la falta de protección y de atención al problema de la inseguridad y de la violencia”, expresó.

El Presidente argumentó que se dejó sin atender la seguridad y se fijaron otras prioridades, pero que “ahora es la protección a los ciudadanos en seguridad pública, básicamente. Eso es lo que estamos haciendo”.

No cancelan refugios

En otro tema, el presidente López Obrador aseguró que no desaparecerán los refugios para mujeres víctimas de violencia, pues “nada que signifique justicia va a ser hecho a un lado”, pero que se acabará con los gastos superfluos de los institutos.

Los recursos para refugios de mujeres maltratadas, discriminadas, en riesgo, “todo eso se mantiene, eso y más. Lo que estamos haciendo es terminar con los gastos superfluos”, indicó.

López Obrador refrendó que el objetivo es dar el apoyo de manera directa a la gente, ya no a través de organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales, “mejor de manera directa, ¿para qué la tutela, para qué el intermediarismo?”, cuestionó.

El mandatario federal dijo que cada instituto era un aparato del Estado, con direcciones, jefes de departamento y hasta viajes de capacitación en el extranjero.

“Ya no queremos eso, vamos a darle el apoyo directo a la gente, no a los aparatos burocráticos”, y señaló que las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil recibían hasta 30 mil millones de pesos, “y al final de cuentas el que lo necesitaba no recibía nada”.

Sobre las variaciones en el precio de los energéticos, el morenista subrayó que no van a aumentar los costos de la gasolina, el diesel o la luz en términos reales.

Asimismo, reconoció que se presentó un ajuste a la alza en la tarifa de la gasolina Magna, pero que se está a la espera del momento para cumplir el compromiso de reducir su precio.

Por último, indicó que a la par del aumento en el precio de la gasolina Magna hubo una disminución en el costo de la Premium, de acuerdo a la tarifa que Pemex vende los combustibles a los expendios, lo que puede significar más o menos, de conformidad con el margen de utilidad que tengan los concesionarios.

Críticas a spot con imagen del Presidente

En Twitter, Andrés Manuel López Obrador fue criticado por un vídeo que presenta su estrategia de turismo.

Tendencia

Con #TurismoNoPopulismo, los usuarios de Tuitter generaron tendencia al criticar el vídeo de la Secretaría de Turismo, donde aparece la imagen del Presidente.

Carga ideológica

Figuras como Gustavo de Hoyos, Denise Dresser y el expresidente Felipe Calderón señalaron que el contenido del clip tenía la carga ideológica del mandatario federal y espantaba al turismo.

Sin estrategia

De Hoyos señaló: “parece producido para un partido político. ¿Y dónde quedó la estrategia turística?”.

Promoción

El Artículo 134 constitucional señala que en la propaganda oficial, bajo la modalidad de comunicación social, no debe incluir “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción de cualquier servidor público”.