AMLO cambia la fecha de la venta de boletos

Critican que no vea la violencia contra mujeres

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— Tras la polémica que se registró porque la venta de boletos para la rifa del avión presidencial sería el mismo día del paro nacional de mujeres, el lunes 9 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reviró y decidió cambiar la fecha para el martes 10.

En su conferencia de prensa, López Obrador comentó que su gobierno no caerá “en provocaciones del conservadurismo, que mostró su indignación el lunes pasado” cuando se hizo el anuncio de la venta de los primeros 40 mil boletos en cuatro estados.

“Como nos confunden, yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que era el 9 el paro que se promueve del movimiento feminista, y por eso dije que se comenzaban a distribuir los boletos”, manifestó.

Asimismo, señaló que el anunció no fue bien recibido por un grupo vinculado a un partido político, lo que causó polémica en redes sociales, ya que el conservadurismo está enojado por el tema de las investigaciones que se realizan.

“Ya se acabó la robadera, entonces están molestos y muchos de ellos, los que se sentían dueños de México, se volvieron feministas”, dijo.

Reconoció que existen mujeres que han defendido la lucha feminista desde tiempo atrás, e incluso, cuestionó a pasados gobiernos que no han dado espacios a mujeres de ocupar un cargo en la administración pública.

No piensa en la mujer

La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, lamentó que el Presidente haya reconocido que no tenía en mente el paro nacional del 9 de marzo.

La legisladora calificó de lamentable que el mandatario “no piense en que las mujeres y las niñas que son víctimas de cualquier tipo de violencia, por desgracia también hay casos que terminan en feminicidios”.

“Lamentamos mucho que el Presidente no nos tenga en su mente; lamentamos mucho que no tenga presente a todas las mujeres que son violentadas todos los días en las calles; que no tenga en mente a todas las mujeres y niñas que son violentadas en sus comunidades”, destacó.

Juárez Piña reprobó que el primer mandatario tenga una respuesta en donde se asume como experto en asuntos de género y su respuesta al paro nacional sea el que no nos encuentra, el que no estamos, el que “para este gobierno no somos prioridad”.

