AMLO cita a “Chico Che”

Defensa de CFE y Pemex, no de la firma Iberdrola

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Al señalar que muchas empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, trabajan en diferentes obras que lleva al cabo el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que en el caso de la energía van a revisar el marco legal para que no haya abusos.

AMLO dijo que en el país se invirtió en la construcción de más de 60 hidroeléctricas “para que estén paradas y “subutilizadas” para que no le compitan a las empresas particulares “porque hay que entregarles el mercado de la electricidad. Para que vendan cara la energía ¿En qué se beneficia el pueblo?”, cuestionó.

El Presidente agregó que estas empresas tienen “agarradera e influencia” y pueden promover artículos en medios de comunicación. “Ahora sí, como diría mi paisano Chico Che, ‘uy, qué miedo, miren como estoy temblando’”, expresó.

Al señalar que a él le paga el pueblo de México y no Iberdrola, el Presidente aseguró que los únicos negocios que se defenderán en su administración son los públicos, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), y no a empresas privadas como Iberdrola.

Estas empresas “estaban muy mal acostumbradas durante el periodo neoliberal”, dijo López Obrador.

El capítulo original del T-MEC, agregó, era “muy entreguista” y comprometía al sector energético.

“¡Ni modo que vamos a fortalecer a Iberdrola, como era antes! El sábado dije que me pagaba el pueblo de México no Iberdrola, pero están muy mal acostumbrados, Iberdrola se llevó como directiva; se llevó a la que era secretaria de Energía y también contrató como miembro de su consejo de administración a Calderón”.

“El sábado dije en Nava, Coahuila que a mí me pagaba el pueblo de México. Estaban mal acostumbrados. Se quedaron mal acostumbrados, tenemos que defender el interés público y siempre lo he dicho, el único o los únicos negocios que nos deben de importarnos son los negocios públicos, tenemos que defender a la CFE, a Pemex, no a las empresas particulares”, añadió AMLO.

El T-MEC

“Cuando se suscribió el T-MEC, el capítulo de energía se limitaba a dos párrafos que tiene que ver con el dominio de México sobre sus recursos naturales lo que establece la Constitución. Les aclare porque el capítulo original del Tratado era muy entreguista y comprometía al sector energético”.

El presidente de la República señaló que las empresas particulares pueden participar, pero no abusar ni monopolizar, como lo hicieron en el periodo neoliberal.

“Recibieron contratos leoninos y mediante sobornos y cooptación de funcionarios mandaban en México, eran los amos y señores, se creían y ahora están como desorientados”, dijo.