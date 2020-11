AMLO comienza con el pie izquierdo

No quiere felicitar a Biden: dice que el proceso sigue

En una decisión que la valió una ola de críticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó ayer pronunciarse sobre los resultados de la elección de Estados Unidos, que favorecen al demócrata Joe Biden.

“Vamos a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno”, expresó desde Villahermosa, en línea con lo que ha manifestado Donald Trump, quien ha impugnado los resultados.

AMLO se refirió al tema más de cuatro horas después de que el canciller mexicano Marcelo Ebrard ofreciera que el mandatario daría un mensaje al respecto.

“Me consultan si el Presidente López Obrador fijará la posición de México respecto a las elecciones en EU... en cuanto arribe a Villahermosa, ciudad a la que está volando para encabezar la respuesta a la emergencia por las inundaciones . Es correcto, así será en las próximas horas”, dijo Ebrard al rededor del mediodía.

Sin embargo, López Obrador fue esquivo sobre el tema. Aseveró, a manera de justificación, que “no tiene pleitos” con ninguno de los dos candidatos estadounidenses y que, por el contrario, con ambos hay buena relación. “El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos. Y le agradecemos porque no ha sido injerencista y nos ha respetado. Y con el candidato Biden, lo mismo. Lo conozco desde hace más de 10 años que nos entrevistamos; le presenté una carta dándole a conocer el por qué de nuestro movimiento, de nuestra lucha, hablamos sobre la política migratoria, de modo que no hay malas relaciones. Solo que yo no puedo decir: 'felicito a un candidato o felicito al otro' porque quiero esperar a que termine el proceso electoral”, añadió.

Los comentarios no se hicieron esperar. Rodrigo Pacheco dijo en Twitter: “Creo que el presidente de México acaba de comenzar con el pie izquierdo la relación con la próximo gobierno de Biden. Aunque Trump todavía podría hacer daño en estos meses, en el balance, con una felicitación temprana se habría logrado equilibrar la visita a la Casa Blanca (que hizo López Obrador)”.— El Universal y Agencias

AMLO Reacciones

López Obrador fue criticado por negarse a reconocer el triunfo de Biden.

“Entreguismo”

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, acusó de entreguismo a AMLO al gobierno de Donald Trump. "Hoy, López Obrador se niega a felicitar a Joe Biden, por su entreguismo con Donald Trump", escribió Zambrano en Twitter y agregó que en 2021 “le ganaremos al populismo mexicano”.