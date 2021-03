AMLO, ‘’cómplice’’

Políticas repudian la ratificación de una candidatura

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Políticas de distintos partidos políticos repudiaron la ratificación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, que se consumó a pesar de todos los testimonios de agresiones sexuales contra mujeres.

Las inconformes acusaron de complicidad al presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena por ignorar, minimizar y rechazar las acusaciones en su contra.

En un comunicado, las mujeres del Partido Acción Nacional repudiaron esta candidatura y dijeron que no dejarán de señalar la complicidad del mandatario al ignorar, minimizar y rechazar las acusaciones en contra de Salgado Macedonio.

Las panistas señalaron que en la misiva de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena que ratificó la candidatura de Salgado Macedonio se expresa que “el patriarcado ha creado estructuras e inercias que hacen que la justicia les falle a las mujeres. Esto tiene que cambiar… y pronto. Urge crear un sistema judicial eficaz, expedito en favor de las mujeres que garantice la justicia y la verdad”.

“Ese patriarcado al que se refiere, es justamente avalado por quienes defienden y avalan la candidatura de un presunto violador; con esta candidatura no se hará justicia a las mujeres víctimas de violencia de Salgado Macedonio, no garantizan ni la verdad ni tampoco la justicia”, dijeron.

Las panistas recordaron que en México 99.7% de los delitos de hostigamiento, abuso sexual y violación no se denuncian, y solo 5 de cada 100 denuncias terminan en una sentencia.

“Es la impunidad lo que reina en nuestro país. Con la ratificación de Salgado Macedonio a la candidatura al gobierno de Guerrero esa impunidad se avala desde el Ejecutivo Federal”.

Salgado Macedonio “debe ser investigado por las autoridades correspondientes; urgimos a la Fiscalía del Estado de Guerrero, uno de los estados más violentos para las mujeres, lleve al cabo la investigación correspondiente a fin de determinar la situación jurídica del actual candidato por Morena al gobierno del estado”.

“El actual gobierno se mofa de la violencia que vivimos a diario las mujeres, señor presidente rompa el pacto, el asumirse feminista es escupirnos en la cara, usted hoy se burla de las mujeres al apoyar la candidatura de un presunto violador, hoy le estamos demandando seguridad, cumpla con su deber que es garantizar el acceso a la justicia de las mujeres mexicanas. “Tenemos a un presidente que minimiza, que justifica y que perdona”.

Calificativos “Machista, misógino...”

“México tiene a un presidente, machista, misógino y feminicida”, expresó Adriana Aguilar Ramírez.

”Absoluto desprecio”

La secretaria de Promoción Política de la Mujer del PAN criticó la decisión de ratificar la candidatura de Salgado Macedonio, pues, dijo, “es demostrar el absoluto desprecio por las mujeres”.

“interés electoral”

“Para este gobierno federal no valemos, no le importamos, no somos nada, más que un interés electoral para sus fines”.

”Se vuelven cínicos”

La diputada Martha Tagle, de MC, posteó en su Twitter: “Esto es lo que pasa cuando prevalece la impunidad y lo protege un señor desde el Palacio Nacional y se vuelven cínicos”.