AMLO Confiado tras día negativo

AMLO destaca la situación de la economía del país

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador confió que, a pesar de la caída de las bolsas de valores en el mundo por el desplome en los precios del petróleo, la economía mexicana y el peso saldrán adelante, puesto que, señaló, su gobierno “tiene finanzas públicas sanas, ha detenido la caída en la producción petrolera, hay reservas y porque no hay déficit en la recaudación” de los impuestos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal informó que su gobierno sigue el desarrollo de esta situación desde el domingo.

“Ayer (domingo) tuvimos un problema porque no hubo acuerdo en la OPEP y hay una caída en el precio del petróleo que nos afecta, que nos depreció el peso, pero pensamos que podemos recuperarnos porque estoy optimista, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos reservas y no tenemos déficit en nuestra recaudación de impuesto. Hay buenas señales en cuanto a crecimiento económico, ya detuvimos la caída en la producción petrolera, si esto no lo hubiésemos logrado, nos hubiese pegado mucho, estamos produciendo ya más petróleo, y con una tendencia a tener más producción, en fin, consideramos que vamos a salir adelante”, afirmó.

El mandatario detalló que desde las 7 de la noche del domingo su gobierno sigue el desarrollo de esta situación “que se da básicamente por la caída en el precio del petróleo, entonces esperamos que se normalice la situación en las bolsas”.

