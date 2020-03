CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los conservadores “bajarle una rayita” a los ataques contra su gobierno, ante el avance de la crisis sanitaria por el coronavirus Covid-19, y enfrentar unidos esta pandemia.



Además, adelantó que, a manera de celebración, cuando termine la contingencia convocará al pueblo a darse besos y abrazos en el Zócalo de Ciudad de México y en todas las plazas públicas.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO aseguró que en la sociedad mexicana existe unidad y no está dividida.



Y señaló que, pese a que hay diferencias políticas, ideológicas en los de arriba y las élites, “abajo el pueblo está unido y puedo decir feliz, feliz, aunque se piense de otra manera”.



Afirma que no hay malestar social

“Yo ando abajo, a ras de tierra y sé cuál es el ánimo del pueblo, no hay malestar contra el gobierno, no hay lo que se decía antes mal humor social, no existe eso”.



“Aunque los conservadores quieren alentar la división, polarizar, no pueden ni podrán”.



“Entonces nos ayuda mucho que se mantenga esa unidad y llamo a la unidad incluso a los adversarios, a los conservadores, la patria es primero”, enfatizó.



"Que le bajen una rayita"

Pidió que “ya le bajen una rayita” porque “está la campaña en medios, en redes, desbordada, abruman, fastidian, se hacen daño porque están perdiendo cada vez más credibilidad”.



“Al pueblo se le puede mentir, una vez, dos veces, pero no se le pueda estar mintiendo siempre y menos al pueblo de México que es un pueblo avispado, consciente”.



Señaló que es desagradable decirle a la gente que acepta tomarse una fotografía con él, pero alejados por las recomendaciones sanitarias de la Jornada Nacional de la Sana Distancia.



Besos y abrazos en el Zócalo y plazas públicas

“Me cuesta mucho, llevo décadas saludando, abrazando y besando a mis amigos, amigas, a mis semejantes, porque amor con amor se paga”.



“Ahora ya no se puede, pero espero que no tarde mucho y podamos abrazarnos”.



“Cuando salgamos, porque vamos a salir, voy a convocar a besos y abrazos en el Zócalo y todas las plazas públicas para celebrar de esa manera”.



Exhortó a los mexicanos a que sigan ayudando a su administración, al combate a la pandemia al seguir dentro de sus hogares y cuidar a los adultos mayores, el sector más vulnerable.



Salvar vidas, principal propósito

“En lo que corresponde al gobierno, seguimos trabajando, preparándonos, para la emergencia mayor si se nos presenta para salvar vidas, que es el fin último, el propósito”.



El mandatario recordó que este miércoles regresará a Tlaxiaco, Oaxaca, para inaugurar un hospital del IMSS que servirá para atender casos del Covid-19.



Pidió a la gente no acudir al acto a fin de seguir las recomendaciones sanitarias de la Jornada de la Sana Distancia.



Informe ante solo 50 personas

Recordó que este domingo, a las 5:00 de la tarde, presentará su informe de gobierno en Palacio Nacional, pero solo ante 50 personas.



Antes, el viernes y sábado, recorrerá hospitales públicos que servirán para atender casos de coronavirus.



Señaló que el contagio de esta pandemia no se cura solo en hospitales, sino “si todos ayudamos, si somos fraternos, si somos solidarios, si nos abocamos al principio filosófico, la doctrina del amor al prójimo”.



Fortaleza del pueblo mexicano

“Tiene que ver mucho con las fortalezas de los pueblos, fortalezas y debilidades, de pueblos y de gobiernos; nosotros tenemos más fortalezas que debilidades, sobre todo en nuestro pueblo”.



“Siempre he dicho que la cultura nos ha salvado de todas las calamidades que hemos enfrentado, es un mosaico cultural”.



“En México fundamentalmente lo cuidan las familias, ya si está muy mal va al hospital médico, pero el cuidado primario es en la casa, esa es una fortaleza”.



México, con población joven

Apuntó que por la crisis económica de los últimos tiempos y las distorsiones, sobre todo por el consumismo, los malos hábitos alimenticios, se fueron generando enfermedades como la diabetes, hipertensión, renales, etcétera.



Sin embargo, agregó, México tiene una población joven, es otra fortaleza, no es una población de mayor edad, es un promedio de 28-29 años.



“En Estados Unidos es de 43 años y en países como España e Italia es de 44 años”.



“Esto nos ayuda mucho a resistir es otro elemento bueno“, agregó.







