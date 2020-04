AMLO critica portada de Proceso; niega que sea censura

MÉXICO.- Este lunes en la "mañanera" del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a su vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, que colocara en pantalla la portada de la edición 2269 del semanario Proceso.

Previamente López Obrador había mencionado que sus mañaneras ayudaban a contrarrestar las noticias falsas y el alarmismo.

"O sea, esto nos sirve para eso, y para muchas otras cosas, pero también para contrarrestar las noticias falsas, el alarmismo. Vi una portada de una revista ayer, ¿será cierto?, de una revista, Proceso. A ver, ¿no la pones?, No, no, no. Si viviera don Julio (Scherer) se volvería a morir", señaló.

Y agregó: "¿Saben por qué lo hago? Se enojan mucho conmigo, pero siempre digo lo que pienso y también lo digo con todo respeto, es Alarma, aquella revista de los tiempos de mis paisanos los Pagés, que tenían Alarma, pero tenían Hoy, Siempre".

Arremete AMLO contra revista Proceso por portada de pandemia



“Si viviera Don Julio (Scherer) se volvería a morir... y me van a decir que es censura, nooo, ¿está bien? es libertad de expresión sin escrúpulos morales, sin ética”: @lopezobrador_ a @proceso pic.twitter.com/gY24e3DOMy — Literal México (@literalmexico) April 27, 2020

El presidente refirió que en la portada del semanario se ve una imagen de personas metiendo un cuerpo a un crematorio.

"Lo siento mucho pero lo tengo que exhibir, es como metiendo un cuerpo (…) a un crematorio… miren eso (dijo, señalando a la pantalla)”.

"Y me van a decir que es censura. No, y ofrezco disculpas, pero no lo puedo omitir. Ahora sí, rienda suelta al análisis. Está bien, es libertad de expresión por encima de todo, sin escrúpulos morales, sin ética. "