AMLO: “Cruz, cruz, cruz...”

Critica a grupos que, dice, reciben dinero de EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó ayer a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país que, según él, “reciben dinero” del gobierno de Estados Unidos para movilizarse.

“Hay en Estados Unidos asociaciones, incluso del gobierno de Estados Unidos, que le dan financiamiento a asociaciones no gubernamentales (en México), entonces ‘cruz, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús’, que nos dejen”, expresó el mandatario en un evento en Jalisco.

Apenas en mayo, el gobierno federal envió una nota diplomática a Estados Unidos para quejarse porque su Embajada financia a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una asociación que López Obrador tacha de “golpista” y “opositora”.

El mandatario criticó ahora a activistas ambientales, de la diversidad sexual y de los derechos de los animales porque, según él, solo se enfocan en un problema, cuando todos deberían “poner siempre por delante la causa de la justicia, de la igualdad”.

“Tenemos que actuar de esa forma y pedirles de manera muy respetuosa a las asociaciones no gubernamentales que, aunque vivan de eso, nos dejen, porque no estoy hablando al tanteo, hay quienes viven de administrar conflictos, reciben dinero para eso, hasta del extranjero”, subrayó.

El Presidente hizo estas declaraciones de visita en Jalisco, donde se busca reactivar la obra de la presa El Zapotillo, que abastecería de agua a Guadalajara y León, dos de las ciudades más grandes del centro-occidente de México.

Pero el proyecto afronta la oposición de los habitantes del pueblo de Temacapulín, quienes denuncian que la presa causaría inundaciones en su territorio.

López Obrador prometió convencer a los pobladores, pero dijo que hay grupos que pretenden “manipularlos” y que pretenden meterles “una carga ideológica”.

“(Estoy) pidiéndole a los manipuladores que se hagan a un lado, que no pongan por delante sus intereses personales, no queremos politiquería, que no se metan, que dejen a la gente. El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”, manifestó.

Desde que asumió en diciembre de 2018, el presidente López Obrador ha cuestionado a “la llamada sociedad civil” que es crítica con su gobierno y que se opone a sus megaproyectos, como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas en el sureste del país.