CIUDAD DE MÉXICO.- En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador dio detalles de su visita a Estados Unidos, entre ellos que no viajará en avión privado y se hospedará en la residencia oficial de la Embajada mexicana.

Agregó que a su llegada a Washington acudirá a llevar ofrendas al monumento a Abraham Lincoln y a Benito Juárez.

Después se trasladará a la Casa Blanca, donde hablará con el presidente Donald Trump sobre la entrada en vigor del T-MEC, principalmente.

"Vamos a llevar ofrendas al monumento de Abraham Lincoln y de nuestro patricio Benito Juárez y luego vamos a la Casa Blanca, hay encuentros, reuniones hasta la tarde noche", continuó.

"Tengo pensado regresarme el jueves porque toda la ceremonia y toda la reunión de trabajo es en la Casa Blanca y ya se tiene una agenda, vamos a estar ahí trabajando e intercambiando puntos de vista", detalló.

"No hay necesidad de ir en avión particular, ya he dicho que en caso de urgencias, y toco madera, utilizaría aviones o helicópteros de la Fuerza Aérea y de la Secretaría de Marina pero solo en caso de emergencia aquí en nuestro país".