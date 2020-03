AMLO: De agravarse la crisis, "nuestro escudo protector es la honestidad"

MÉXICO.- En caso de que se agrave la crisis, nuestro escudo protector es la honestidad, el "detente", expresó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia mañanera, se dijo tranquilo porque a pesar de la crisis económica y la pandemia del coronavirus, está convencido que México puede salir adelante.

Los santos de AMLO

Este miércoles el Presidente informó que su gobierno ya tiene un plan para combatir la afectación económica propiciada por el Covid-19, el cual presentaría la próxima semana.

Vamos a estar más tranquilos porque tendremos hecho todo lo que se aplicará en el caso del agravamiento de la crisis. El escudo protector es el 'detente', la honestidad"

De sus bolsillos sacó unas estampas religiosas, que presentó ante los periodistas. "Eso es lo que protege", alegó, "el no permitir la corrupción".

El escudo protector, "el detente" del presidente @lopezobrador_, es no permitir la corrupción.



Ah y sus estampitas. pic.twitter.com/KTtpb1gza8 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 18, 2020

Al mostrar una segunda estampita, expresó: "Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo". Aunque luego precisó que él no tiene enemigos, sino adversarios.

Regalos de la gente

Según refirió, esos son amuletos que varios ciudadanos le obsequian. "Son mis guardaespaldas".

"Tengo otras cosas porque no solo es catolicismo, también religión evangélica y libres pensadores que me entregan de todo, y todo lo guardo porque no está de más", indicó.

Entre otros protectores, dijo que guarda un trébol que le dio un comerciante de Tampico que vive frente a un panteón, y un dólar regalo de un migrante.

"¡Ánimo!", indicó al dar por concluida su mañanera.-Con información de "El Universal" y redes sociales

