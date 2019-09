CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Ricardo Salinas Pliego de una publicación de “The Wall Street Journal” (WSJ) que liga al empresario con la venta de Fertinal al Estado.



Como informó el Diario, el multimillonario Salinas Pliego mantenía vínculos con accionistas del Grupo Fertinal, una empresa de fertilizantes adquirida en 2016 por Pemex en una operación investigada por presuntas irregularidades, según “The Wall Street Journal”.



El rotativo estadounidense afirmó haber tenido acceso a documentos que muestran que el empresario, quien forma parte del consejo asesor empresarial de López Obrador, estaba conectado a través de una compleja red de compañías con dos empresas con sede en Europa que eran propietarias de parte de Fertinal.



En alusión al caso durante la conferencia matutina de hoy, AMLO aseguró que no porque lo diga el WSJ quiere decir que sea verdad.



“Yo los he padecido, no porque sea el Wall Street Journal, no, no, no, es mejor el Reforma”, añadió.



Afirma que no descalifica a nadie por anticipado

López Obrador dijo que la denuncia no está siendo investigada por ninguna autoridad y no pueden descalificar a nadie por anticipado, “no puede haber un juicio sumario”.



“No me importa que lo haya dicho el WSJ, yo los he padecido diciendo mentiras”, agregó AMLO.

E insistió en que no van a permitir la impunidad.



López Obrador descartó que vayan a expulsar del consejo asesor empresarial a Salinas Pliego.



Son “posibles” vínculos, aclara

“Son posibles vínculos. Usaste bien la palabra, posible”, aclaró ante una pregunta de si los señalamientos afectarían la relación que el gobierno mantiene con el empresario, por ejemplo a través del cobro de ayudas sociales mediante Banco Azteca.



“Creo que hay una denuncia pero todavía no se le ha dado curso. Nosotros no podemos descalificar a nadie por anticipado. No puede haber un juicio sumario”, apuntó.— Con información de Reporte Índigo y EFE