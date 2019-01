AMLO defiende que México no firmara un acuerdo contra Maduro

CIUDAD JUÁREZ (El Universal).— El gobierno de México respeta la “no intervención” a fin de evitar conflictos con otros países, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al justificar la decisión de no firmar la declaración del Grupo de Lima sobre Venezuela.

Antes de abordar un vuelo comercial de regreso de Chihuahua a Ciudad de México, AMLO reiteró que su gobierno no intervendrá en asuntos internos de otras naciones porque se conducirá bajo el principio de no intervención.

“Vamos a respetar los principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos en materia de política exterior”.

Los motivos de no haber firmado

“Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países porque no queremos que otros gobiernos se entrometan en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos”, aseguró.

México fue el único integrante del Grupo de Lima que no firmó el viernes la declaración que demanda que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no asuma su próximo mandato y que advierte que no lo reconocerá en caso de que tome posesión, el 10 de enero.

El gobierno mexicano sostuvo que mantendrá relaciones con Venezuela y se abstendrá de pronunciarse sobre la legitimidad del gobierno de Maduro, además de que pidió apostar por el diálogo y no el aislamiento de la nación sudamericana.

El presidente boliviano, Evo Morales, destacó la decisión mexicana.

“Saludamos al gobierno democrático de #México por defender el principio de no intervencionismo y dejar sin apoyo los actos de golpismo diplomático encabezados por Estados Unidos a través del Grupo de Lima”, señaló en Twitter.

“Perdimos a México”

En contraste, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), tuiteó tras la decisión mexicana que “perdimos a México”.

“Quedó demostrado que mientras gobierne Andrés Manuel López Obrador los derechos humanos no serán un componente de política exterior mexicana”, apuntó.

Primera vez que no apoya

Esta es la primera vez que México no firma una declaración del Grupo de Lima, conformado también por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía.

En la reunión, México estuvo representado por el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes, quien pidió al resto de países no tomar medidas que puedan verse como injerencia.