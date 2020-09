AMLO descalifica a “pasquín”

Presunto desfalco en Macuspana no está documentado

CIUDAD DE MÉXICO.— Una crisis política en Macuspana Tabasco, su lugar de origen, y la publicación sobre corrupción por un presunto desfalco por 223 millones de pesos en la administración extinta que encabezó la exalcaldesa Concepción Falcón quien es su cuñada, motivó ayer una respuesta airada del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con el ayuntamiento de esa localidad desconocido por el Congreso y la renuncia de sus integrantes, una versión periodística ha señalado desde hace días el supuesto desfalco que ayer fue destacado en la portada del diario “Reforma”, la cual el Presidente descalificó.

“Pasquín inmundo” dijo sobre el diario en tres ocasiones; “periodismo vil”, consideró del que practican; “protector de Carlos Salinas de Gortari”; “caso clásico del hampa del periodismo”, comentó López Obrador sobre su noticia principal.

No es la primera vez que se refiere al “Reforma”, periódico que es objeto de su atención constante, pues de hecho ha sido reiterativo en llamarlo “boletín del conservadurismo y del salinismo” pero ayer añadió “una vileza del periodismo”, un diario “que no tiene escrúpulos, es un pasquín sin ética, sin profesionalismo” y entonces respondió: “Imagínense si no es mala fe dedicar ocho columnas a algo que no está demostrado”.

El presidente López Obrador dijo que pidió al vocero presidencial que se comunicara con el gobernador tabasqueño Adán Augusto López, quien respondió que el desfalco en Macuspana no está documentado pues la revisión de la cuenta pública aun no concluye, en tanto, por fechas ni siquiera ha sido objeto de revisión.

No habla de eso

El mandatario no entró en mayor detalle sobre lo que ocurre en ese municipio de Tabasco ni en el papel de su cuñada en la crisis política de la municipalidad, pero fue reiterativo con la portada de “Reforma” expuesta en pantalla, y sobre su circular también proyectada en la conferencia de prensa matutina respecto de que, si un familiar suyo comete un delito, sea juzgado.

“Está bien que nos vean con malos ojos, pero esto es periodismo vil”, insistió.

El mandatario consideró que el abordaje del asunto no es por la relevancia del caso en Macuspana sino para atacarlo a él.— Proceso

La edición de “Reforma” destacó ayer en una posición secundaria de su portada las referencias que ayer, durante la conferencia presidencial, hizo el mandatario a la historia de fraudes electorales tanto de la elección presidencial de 1988 como de la elección de Chihuahua de 1986, en una larga alocución al respecto.

Ahí, en el salón “Tesorería” estaba presente el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, quien en aquellos tiempos era secretario de Gobernación y señalado ampliamente por la oposición de ser quien orquestó los fraudes.

Cuestionado al respecto ayer, dijo, que no venía al caso mencionar directamente a Bartlett, pues de eso se encarga el “Reforma”, se sostuvo en lo dicho y consideró que se le debe a preguntar a Bartlett sobre aquello.— Proceso

AyotzinapaSe entrega un imputado

Un expolicía imputado por el caso Ayotzinapa se entrega a las autoridades judiciales.

Acusado de tortura

El gobierno informó ayer de la entrega voluntaria a la justicia de un exjefe de la policía ministerial imputado por tortura en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrido en septiembre de 2014.

Entrega voluntaria

En una reunión con el presidente López Obrador y padres de los 43, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó la entrega voluntaria a la justicia de Carlos “G”, sobre quien había una orden de captura por tortura y desaparición contra algunos de los detenidos en el caso sin resolver de Ayoztiznapa.