AMLO descarta ''guerra'' contra el crimen e insiste: ''abrazos, no balazos''

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no variará su estrategia contra la delincuencia y seguirá haciendo llamados a "portarnos bien".

Sobre los recientes vídeos del Cártel Jalisco Nueva Generación, con armas de alto poder, afirmó que es una "herencia" que le dejaron las pasadas administraciones.

"Sigo llamando a todos a portarnos bien, que sean abrazos y no balazos", subrayó.

"Eso de que no me temblará la mano, el ojo por ojo, el diente por diente, eso está en el antiguo testamento, en el nuevo testamento es otra doctrina, yo me adhiero a lo que está en el nuevo testamento, si a esas vamos, nos vamos a quedar tuertos o chimuelos".