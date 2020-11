AMLO descarta que exista saturación hospitalaria en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que en el corto plazo exista un riesgo de saturación hospitalaria por la pandemia de coronavirus en la Ciudad de México.

"No hay en el corto plazo ningún riesgo de saturación en la Ciudad de México, hay camas, hay equipos, hay médicos, desde luego no queremos eso, que la gente se enfermos y vaya a los hospitales, aunque tengamos espacio, lo que queremos es que no hay infecciones, en fin, que no haya casos por Covid, es nuestro propósito y estamos trabajando en eso", expresó.

Ciudad de México podría pasar a semáforo rojo

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que el semáforo epidemiológico en la capital del país, que podría pasar de naranja a color rojo, lo determinan los especialistas. Explicó que en el caso de la Ciudad de México en camas generales hay una ocupación de 65% y 35% disponibles; mientras que para terapia intensiva 61% de ocupación y 39% de disponibilidad.

"Lo importante es que no nos rebase el número de contagios, que tengamos posibilidad de atender a los enfermos", dijo.