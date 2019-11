Protección a informantes

AMLO dice que Ayotzinapa no es crimen de Estado

TLAPA DE COMONFORT (Notimex).— El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que cualquiera que cuente con información sobre un delito y que la proporcione será protegido.

“A los que tienen información, que participaron en hechos delictivos, si ellos quieren ayudar, a que se sepan las cosas, el gobierno los va a proteger”, indicó en el tercer día del Diálogo con los Pueblos Indígenas en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

López Obrador explicó que ante crímenes como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y el asesinato de Arnulfo Cerón, no habrá impunidad. “El gobierno necesita toda la ayuda posible”.

“Lo que necesitamos es conocer la verdad, siempre y cuando no se trate de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad, si hay voluntad política de la autoridad”, subrayó.

El titular del Ejecutivo federal se comprometió ante autoridades locales, representantes de comunidades indígenas y pobladores de Tlapa de Comonfort a resolver los casos pendientes de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa y el asesinato del activista Arnulfo Cerón.

“Ya se detuvo a los autores materiales y que les quede claro que es un gobierno nuevo y que no se protege a nadie, el que resulte culpable, sea quién sea, va a ser castigado. Y no hemos parado de buscar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, dijo.

Además, López Obrador aseveró que en su mandato no se permitirá el uso de la fuerza para quitar mandatarios del poder.

“No queremos golpes de Estado. El pueblo da y el pueblo quita, que no se use la fuerza para que se quite a funcionarios de su cargo”, dijo en su visita a la Unidad Deportiva de Tlapa de Comonfort, Guerrero.

En su tercera jornada de Diálogo con los Pueblos Indígenas, el titular del Ejecutivo indicó que la Revocación de Mandato, aprobada por el Congreso se aplicará en 2022, con la intención de evitar cualquier conflicto.

“Por eso, siguiendo con la historia de las relaciones de política exterior de México, que ha sido ejemplar, se le dio asilo político a Evo Morales”, manifestó AMLO.

López Obrador explicó que la revocación se realizará a través de una consulta popular, tal y como lo establece una de las modificaciones a la Constitución, que se le han hecho en menos de un año.

El titular del Ejecutivo dijo ante las y los representantes de las comunidades Mixteca, Tlapaneca, Amuzco y Náhuatl de la región alta de la montaña de Guerrero, que no era necesaria una nueva Constitución ya que con todas las modificaciones que se ha hecho a la Carta Magna, es más que suficiente.

“Una nueva Constitución no, nos vamos a ir despacio porque llevamos prisa y cuando se vengan a dar cuenta y va a haber una nueva Constitución”.

La ONU Recomendación a México

La oficina de la ONU para Derechos Humanos condenó el asesinato de Arnulfo Cerón.

lnvestigación

La Oficina en México del Alto Comisionado exhortó alas autoridades a investigar el caso.

Al menos 18

La ONU-DH señaló que con el homicidio de Cerón ya son al menos 18 las personas asesinadas defensoras de derechos humanos en México durante este año.

Otros desaparecidos

Siguen desaparecidos Aarón Méndez y Alfredo Castillo, defensores de migrantes.

“Es el momento”

“Este crimen no puede quedar impune. Es el momento de demostrar que no se puede atacar el derecho a defender derechos humanos”.