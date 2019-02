AMLO dice que la felicidad no es el dinero ni la fama

Fallo es una “lección”

CIUDAD DE MEXICO (Xinhua y El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo ayer que el veredicto de culpabilidad contra del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, dictado el martes en un tribunal de Nueva York, sea “una lección” para quienes buscan seguir sus pasos.

“Que sirva de enseñanza, que sea una lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material, no es el lujo barato, no es la fama”, aseveró el mandatario sobre la postura del gobierno mexicano respecto al fallo en contra del narcotraficante.

“La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y nuestro prójimo”, afirmó López Obrador.

El mandatario expresó su deseo de que “quienes toman estos caminos, recapaciten y piensen” que la libertad “es un don muy preciado” y que no se debe afectar a otros.

“No se le debe causar daño al prójimo, y no hay que causarse daño a uno mismo y a los familiares, porque son de una u otra forma sufrimientos. Eso es lo que puedo decir”, aseveró.

El presidente López Obrador sostuvo que si bien su gobierno es respetuoso de esos procesos legales, “no le deseamos mal a nadie”.

También reconoció que el consumo de drogas ha ido en aumento en México y señaló a los jóvenes como las principales víctimas.

El mandatario anunció que el gobierno federal lanzará una campaña a nivel nacional que inhiba “caer en la tentación” de las drogas.

“El problema de inseguridad y violencia lo podemos enfrentar si evitamos que siga creciendo el consumo interno” de droga en el país, enfatizó el Presidente.

Como parte de esta campaña, López Obrador señaló que cada día se informará sobre los peligros del consumo de drogas.

Se impulsarán al mismo tiempo programas de bienestar para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios o trabajar, donde el lema principal será “la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo”, finalizó el mandatario.

“No escapará”

Por su parte, Jeffrey Lichtman, jefe de abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán, afirmó que no hay “ninguna manera” de que su cliente se pueda escapar de una cárcel de Estados Unidos.

En entrevista telefónica con Carlos Loret de Mola, Lichtman dijo que su cliente no se puede escapar de una prisión de Estados Unidos como ya lo hizo en cárceles de México.

Al ser cuestionado sobre qué sigue en el proceso contra su cliente, una vez que fue declarado culpable en una corte de Estados Unidos, el abogado de “El Chapo” señaló que están esperando a que se le dicte sentencia, y una vez que se sepa van a presentar una apelación.

Consideró que hubo muchos errores en el proceso desde su extradición y “me parece que tenemos oportunidad de apelar”.

Afirmó que la defensa buscará negociar mejores condiciones para Guzmán Loera, ya que aseguró que al capo mexicano se le ha mantenido totalmente aislado y “queremos negociar sus condiciones de reclusión”.

Señaló que tras el veredicto, Joaquín Guzmán se entristeció, sin embargo, “es un hombre fuerte”.

Al ser cuestionado sobre si la información que posee el capo sobre políticos o líderes del narco puede servir para negociar con el gobierno de Estados Unidos, Jeffrey Lichtman señaló que a “El Chapo” nunca le ha interesado colaborar con las autoridades estadounidenses.

El jurado de un tribunal de Nueva York declaró el martes culpable al narcotraficante mexicano de 10 cargos que la fiscalía estadounidense le imputaba, luego de un prolongado juicio de más de tres meses que incluyó 56 testigos y cientos de evidencias.

“El Chapo”, quien dirigió el cártel de las drogas de Sinaloa, estado mexicano con el mismo nombre en el noroeste del país, escapó dos veces de cárceles de alta seguridad mexicanas.

En enero de 2017, el capo fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta numerosos cargos por narcotráfico interpuestos por cortes federales en los estados de California, Texas, Arizona, Florida, Illinois y Nueva York.

El jurado encontró culpable a “El Chapo” en cargos de narcotráfico y lavado de dinero, por lo que podría recibir cadena perpetua, una vez que el juez Brian Cogan fije la condena en junio próximo.

Llamado Propuesta “El Chapo Act”

Un senador republicano hizo un llamado al congreso para que se apruebe su propuesta conocida como “El Chapo Act”.

Financiamiento

El senador Ted Cruz plantea que los miles de millones de dólares incautados a Joaquín Guzmán sean el financiamiento para el muro.

Proyecto de ley

En 2017, el senador presentó el proyecto de ley para usar los bienes incautados de varios narcotraficantes, de esta manera prevé pagar el muro y reforzar la seguridad fronteriza.

Presupuesto

“Aprobemos ‘El Chapo Act’ y hagamos que El Chapo pague para asegurar nuestra frontera”, reiteró Cruz en Twitter, quien calcula destinar 14 mil millones de dólares para el presupuesto del muro.