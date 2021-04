AMLO dice que los medios "exageraron" caso de jeringa vacía

MÉXICO.- Luego de que este fin de semana se viralizara un video en redes sociales en donde una voluntaria simula vacunar contra el Covid-19 con una jeringa vacía a un adulto mayor en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se debe de investigar si no fue un "montaje", y acusó que fue una "exageración" de los medios de comunicación la difusión que se le dio.

En conferencia de prensa, en donde se mostró el video que se volvió viral, el titular del Ejecutivo federal lamentó que no difundiera que se enmendó el error con la aplicación de la vacuna al adulto mayor.

"Resulta que hay un caso en donde están poniendo una inyección, un caso, se han aplicado aquí de la Ciudad de México donde fue este incidente como un millón 200 mil vacunas, entonces de repente un caso lo vuelven nota nacional.

#Sonora “Va a ser un piquetito, ¿ok?, ahí va.... permiso, uno, dos y listo”, dice un voluntario médico a una señora de 95 años de edad a quien le encajó una jeringa vacía y simuló vacunarla contra Covid-19 en Cajeme https://t.co/XcoEhzhX6H#Video: Especial pic.twitter.com/lDe2TcHmTz — El Universal Estados (@Univ_Estados) April 1, 2021

"Lo que hay que ver es que si no fue montado, porque son capaces de todos, no se ustedes, pero yo conozco un periodista y un canal de televisión que era especialista en montajes, entonces no les tengo confianza, me llamó la atención. "Esa lo difundieron que le están inyectando y no tenía nada. Salió en todos los medios, aceptando sin conceder como dicen los abogados aceptando sin conceder de que fue real, de que se equivocó la señora, lo hizo de mala fe o quiso engañar, lo que haya sido ¿qué, esa la gran noticia? ¿no les parece una exageración?".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que en la Ciudad de México se han vacunado "y para mí es muy satisfactorio" como el 75% de los adultos mayores, un millón 200 mil "y este caso, que además hasta con zoom".

"Resulta que ahí se ve que no tiene nada (la jeringa), al señor cuando se dieron cuenta ahí en el mismo campamento le pusieron su vacuna, lo volvieron a vacunar, pero eso ya no lo dicen. Una señora voluntaria del IMSS, pues esa fue la gran nota. "Se está haciendo la investigación, pero lo que voy es que ¡qué precisión!, porque como a la hora de que pasó esto estaban dando hasta rueda de prensa. De acuerdo a la información que tengo se corrigió, pero es un caso, pero esto es la nota de ayer, todo el día, trending topic", dijo.

El Presidente dice que puede ser un montaje lo sucedido en un módulo de la Ciudad de México donde una voluntaria simula aplicar una vacuna anticovid con una jeringa vacía a un adulto mayor. La autoridad #Cdmx acepta que fue un error y el Presidente dice que pudo ser montado pic.twitter.com/QeY8JvS77d — Azucena Uresti (@azucenau) April 5, 2021

Luego que familiares de Victoria Salazar Arriaza, migrante salvadoreña que fue asesinada por elementos de la policía de Tulum, exigieran justicia, el presidente aseguró que tanto el gobierno federal como el de Quintana Roo han estado ayudando en todo en este caso, y destacó que se está procediendo legalmente y se vinculó a proceso a los responsables de este feminicidio.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal destacó que el gobierno de Quintana Roo sujetó a proceso a los elementos responsables y señaló que funcionarios de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) estuvieron presentes en el traslado del cuerpo de la migrante a El Salvador.

El presidente también indicó que también el DIF está ayudando en este caso, puesto que hay menores involucrados. "Se está procediendo legalmente, ya se sujetó a proceso a los responsables como lo hizo el gobierno de Quintana Roo, se participó en los funerales, en el traslado del cuerpo. Es muy lamentable esto que sucedió nunca vamos a dejar de ofrecer nuestras condolencias a los familiares, al pueblo salvadoreño. "Estuvieron presentes en el traslado autoridades mexicanas de Migración, de la Secretaría de Gobernación de manera personal. Estuvo a cargo de todo el proceso Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, intervino la Secretaría de Relaciones Exteriores, el DIF porque hay menores, y hemos estado ayudando en todo".

