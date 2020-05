AMLO dice que mantiene su promesa de crecer 6% al final de su sexenio

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mantendrá su promesa de crecimiento económico al 4% anual y de 6% al final de su sexenio, aunque ya trabaje en un nuevo indicador que mida el crecimiento con parámetros como el bienestar y la felicidad del pueblo.

"No, no, no, vamos a seguir, se mantiene. Tenemos el indicador este del PIB del crecimiento, pero al mismo tiempo tenemos un indicador sobre los niveles de bienestar de nuestro pueblo, porque no quiere decir que si hay crecimiento hay bienestar, eso está probado que no siempre es así".