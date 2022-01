AMLO dice que sus síntomas son leves tras contagiarse de Covid (vídeo)

MÉXICO.- A través de un vídeo que se transmitió durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que sus síntomas han sido leves y hasta ahora se siente bien.

"No nos espantemos, miren, me voy a medir la temperatura, 36.1 así está, no he tenido calentura, la oxigenación es de 96. Qué es lo que tengo; ardor en la garganta, es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien".

López Obrador asegura que no es el mismo nivel de gravedad

Al compartir su experiencia luego de dar positivo a coronavirus por segunda ocasión, el Presidente enfatizó que Ómicron no tiene el nivel de gravedad que presentó delta por lo que reiteró el llamado a no caer en pánico.

"Estoy ronco, afónico, pero pues es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente, esta es una variante que no tiene el nivel del grado de peligro que la variante Delta".

Agregó que de acuerdo con esta sintomatología que provoca Ómicron, no se prevé que aumenten las hospitalizaciones al igual que las muertes asociadas a coronavirus.

"Creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos, ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas, esto es distinto yo diría que este virus va de salida, no va a los pulmones y muy pronto las cosas van a normalizarse", resaltó.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que continuará trabajando y pidió a la población a no alarmarse.

"Hay que seguir con nuestras actividades, cuidándonos, pero no alarmarnos. Yo voy a seguir trabajando, si hay personas me pondré cubrebocas, sino, como lo estoy haciendo ahora, pero voy a seguir en mis labores y lo más importante es no vencerse aquí, hay que echarse para delante, y tenemos como protección al creador, a la ciencia y las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México".

¿Cuál es el pronóstico de salud para AMLO?

Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), consideró que al tener un cuadro "muy sencillo" de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría regresar a sus actividades normales el próximo lunes 17 de enero.

Alcocer indicó que no es el médico tratante de López Obrador, pero aseguró que el gabinete de salud está preparado para "cualquier contingencia" que se pueda presentar.

"No soy el médico tratante del paciente porque es un cuadro muy sencillo, muy claro lo ha definido, que mejor que verlo (al presidente, quien se conectó a la mañanera desde su oficina en Palacio Nacional) y desde luego con cuidados que se requieren en estos casos. Sin embargo, tenemos y seguiremos estando, como siempre, desde hace muchos tiempos, comunicación directa con él, para precisamente si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, salir adelante.

Considero, y lo aclaro, el acuerdo que ya estamos señalando, esta situación dura no dos semanas como está para las otras ocasiones, sino en este caso una sola semana y que desde luego le permita sanar el tejido de su garganta la parte superior de la laringe para que esto le permita pues trabajar y que desde, luego esté más claro en su voz", dijo el titular de la Ssa.

¿Cuándo retomaría sus labores López Obrador?

"¿El próximo lunes estaría regresando el presidente, calculando?", se le preguntó.

"Calculando así es, es una opinión general. Reitero, que lo mismo para otras personas y desde luego, el que sea nuestro jefe máximo no quiere decir que tenga una trato diferenciado, es el mismo y esperamos que para la próxima semana y si él está en condiciones de hablar en forma reiterada para no molestar ese tejido, adelante, y esto desde luego es lo que les puedo decir", respondió Alcocer.