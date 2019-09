Exhibe excesos

AMLO divulga gastos exagerados del Estado Mayor

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Como había adelantado, el presidente Andrés Manuel López Obrador divulgó ayer por la mañana una serie de compras de productos de higiene personal que hizo el extinto Estado Mayor Presidencial (EMP) entre 2017 y 2018 que fueron comprados a precios excesivos, e informó que se interpondrán denuncias penales por ello.

En conferencia de prensa, el mandatario mostró una serie de gráficas que detallan los gastos de insumos para un vuelo presidencial facturados el 27 de octubre de 2017, y donde se indica que se pagó un millón 74 mil 670 pesos por varios productos de higiene personal como 486 piezas de agua de tocador para damas de la marca “Carolina Herrera”, mil 164 rastrillos desechables, mil 265 piezas de gel fijador para el cabello, mil 215 cortauñas, así como mil 247 piezas de pasta y cepillos dentales.

Mucho papel

En otra factura fechada el 6 de julio de 2018, se pagaron 216 mil 804 pesos por 400 cajas de papel higiénico blanco, 70 cajas de papel higiénico microrollo, y 100 galones de detergente neutro.

El mandatario indicó que estas compras “nunca más van a suceder” y ante la pregunta de si se interpondrán denuncias por estos gastos confirmó que sí.

“Nunca más va a volver a suceder. Se utilizaba el mecanismo de no presentar información por ‘seguridad nacional’. Esto lo manejaba el Estado Mayor Presidencial, no tenían la obligación de presentar información, y solo se daban pruebas en lo interno y daban cifras en general. Esto se terminó, ya no hay partida secreta, por eso es este cambio, esta lucha para acabar con la corrupción”, puntualizó.

“Por eso se tiene que convertir en delito grave la doble facturación y otros mecanismos de razón fiscal; es muy probable en estos caso se hayan sido utilizadas facturas falsas”.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal manifestó que su gobierno no va a comprar más material de limpieza, “porque encontramos lo suficiente y si se compra se va a comprar lo mínimo”.

Antes revisar

“Antes de comprar papel, antes de comprar equipos revisen las bodegas, los almacenes, porque ahí pueden tener muchos materiales de oficina. Pueden ahorrar y no comprar por comprar sobre todo en equipos caros”.

“Todo lo que tiene que ver con cámaras sistemas de espionaje —que no de inteligencia—, costosísimos. Si se hace un inventarios de cuánto se gastaba en equipo (se compraban) hasta drones, lanchas especiales, sistemas de vigilancia, monitores, de todo”, detalló.

Es un poco de lo que sucedía en la compra de aviones y helicópteros, además de los dedicados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la Marina. En 10 años, destinaron como 70 mil millones de pesos, en la compra de aviones y helicópteros, por eso no alcanzaba el presupuesto”, dijo López Obrador en la conferencia de prensa mañanera.

Mensaje Corruptos

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador se lanzó contra los corruptos.

”Para que aprenda”

“Luego de 36 años de saqueos, abusos, de usar el presupuesto para beneficio de minorías, hay quienes se aferran al mismo sistema de corrupción y excesos. De vez en cuando hay que darles su tenga para que aprenda”.