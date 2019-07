AMLO: el cambio será opcional

Insiste en que hay mano negra en las manifestaciones

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su postura respecto a las protestas de los policías federales que se manifestaron en contra de su incorporación a la Guardia Nacional, pues no hay razón ya que no se despedirá a nadie y el cambio será opcional.

López Obrador sostuvo que hay “mano negra en este movimiento pues quienes dirigen las manifestaciones no trabajan en la Policía Federal, pertenecen a organizaciones de otro tipo”.

Crea algo nuevo

Incluso el mandatario federal dijo, respecto a este caso, que “no hay mal que por bien no venga”, toda vez que ya se había dicho que la corporación estaba echada a perder y lo de ayer es una muestra de eso, además de que se está creando algo nuevo, la Guardia Nacional.

“Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento, no hay despidos, no se están quitando salarios, prestaciones, continúa la misma situación que prevalecía, el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario”, expresó en su conferencia matutina.

Indicó que se puso en funcionamiento en la Secretaría de Seguridad un sistema para suplir a las agencias privadas que daban este servicio y los elementos de la Policía Federal que lo deseen, podrán inscribirse en esta nueva función, pero en esencia no se despedirá a nadie.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que la democracia es orden, “es orden democrático y la política, entre otras cosas, también se creó para poner orden en el caos”, y explicó que “ayer (miércoles) con este movimiento de la Policía Federal, algunos que ya estaban inscritos decidieron salirse”.

“No pierden su trabajo, pero ya no deben de regresar a la Guardia Nacional, porque esas indisciplinas no se deben de permitir. De modo que se garantizan las libertades, tienen derecho a manifestarse, no va a haber represión, porque nosotros no somos iguales”, remarcó.

Además, también, dijo, salí a dar mi versión porque “los medios convencionales estaban encarrerados de que había un conflicto en el país, como nunca (realizaron) un despliegue informativo. Cadena nacional”.

El presidente López Obrador aseveró que su principal preocupación y ocupación es reducir los índices de inseguridad que afectan al país.

Me preocupan los homicidios, me preocupan los secuestros, los robos a la gente. Eso es lo que me preocupa. “Esto (las manifestaciones de la Policía Federal) si no tienen razón, ni modo que la gente les vaya a aplaudir y los vaya a apoyar. Lo otro es lo que sí me preocupa y ocupa. Y eso es lo que tenemos que resolver”.

En este marco, planteó que será a mediados del 2021 o a finales de ese año, cuando la Guardia Nacional abarque las 266 regiones proyectadas, toda vez que actualmente suman 150 mil regiones con 75 mil elementos, los cuales aumentarán a 150 mil.

A pregunta expresa, dijo no preocuparle que los agentes pudieran pasar a las filas crimen organizado. “Hoy hay otras condiciones, todos debemos portarnos bien”, sostuvo el mandatario, al recalcar que antes el gobierno ponía “el mal ejemplo”.

Además, ofreció dar a conocer el número y dueños de las principales empresas de seguridad privada que daban servicio en la administración pasada y “siguen otorgando servicio”, debido a que no se pueden cancelar los contratos “de la noche a la mañana”.

Interrogado respecto a si hay políticos detrás de éstas empresas, comentó que “debe de haber (…) pero políticos no en el buen sentido de la palabra: traficantes de influencias; vámonos respetando (…) hay políticos que cumplen con su responsabilidad, porque es un noble oficio la política”.

Desgraciadamente, en el periodo neoliberal abundaron los politiqueros, oportunistas, corruptos, como dicen los pregoneros: “¡Tienen viejos fierros que vendan!”. Políticos prepotentes, fantoches, corruptos, cretinos”, lamentó.

Revisión Despidos

Andrés Manuel López Obrador anunció que revisará el caso de los despidos de Notimex.

“Sería incapaz”

El Presidente defendió a la directora de la agencia, Sanjuana Martínez, ya que afirmó ella sería incapaz de usar policías para despedir a empleados, según informó El Universal.

Ofrecerá disculpas

“Si hay casos de injusticias, se revisa y si es cierto, se rectifica y se ofrecen disculpas”, afirmó.

Pequeñas mafias

Además minimizó los testimonios de los exempleados y que habían pequeñas mafias, desde los científicos, intelectuales, hasta medios de comunicación.