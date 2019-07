AMLO: “El desabasto en medicinas no es por austeridad”

CHIAPAS.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos no hacer caso de rumores ni de “politiquerías”, de quienes dicen que debido a la austeridad no se dará atención médica ni medicamentos.

“No vayan ustedes a hacerle caso a los que difunden rumores. Porque ahora si no le dan la medicina en el ISSSTE a un paciente dicen: es por la austeridad, lo que ya declaró López Obrador, ya no va a haber medicinas y si no te atiendo es porque desde arriba ya no nos dan nada, ya se acabó”.