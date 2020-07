AMLO, en la mira de CJNG

Audio incluye al mandatario en una “lista negra”

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está incluido en una lista de amenazados de muerte por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que parece estar siguiendo los pasos de Pablo Escobar en Colombia, en el siglo pasado.

Junto con él aparecen Santiago Nieto (UIF), Marcelo Ebrard (SRE) y Alfonso Durazo (SSP).

La lista, contenida en un audio, fue obtenida por servicios de inteligencia de un país extranjero, afirmó Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, en entrevista con Carmen Aristegui.

A continuación, el segmento de la entrevista en la que Buscaglia habla de la lista de amenazados:

Santiago Nieto está incluido en una lista de funcionarios amenazados de muerte… a mí me preocupa porque, cuando ya la delincuencia organizada comienza a actuar como Pablo Escobar en Colombia, que es algo que te acuerdas que mencionamos contigo como el umbral del dolor. Cuando los cárteles comienzan a atacar a los funcionarios del más alto nivel del Estado, incluyendo al Presidente de la República, López Obrador, incluido en esta lista, y cuando te encuentras ante una situación así, la única manera de prevenir que esta organización cumpla con su objetivo es desmantelar la cabeza política, judicial, empresarial y de sociedad civil del grupo criminal, de la delincuencia organizada.

En este punto, Carmen Aristegui le preguntó a Buscaglia, ante la gravedad de sus planteamientos, si la lista de amenazados, entre los que incluye a López Obrador, es producto de análisis o procede información documental, de inteligencia o algo específico en esa materia.

Buscaglia respondió: Toda la información que yo uso para verter opiniones técnicas, no está basada en percepciones subjetivas o impresiones, o especulaciones como las que yo leo de los supuestos expertos en México que hablan sobre el tema, que argumentan que es el comienzo de la batalla por Ciudad de México, o que politizan este atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, que fue la derecha, fue la izquierda.

No, yo te estoy hablando con la información que sale de los Estados, que no necesariamente es el mexicano, que me informan, donde yo corroboro, como hacen los periodistas, que la información es veraz, que la información es confiable.

Existe un audio obtenido por órganos de inteligencia de un país extranjero, no se puede decir de cuál, en donde se escuchan los nombres de las personas que este cártel, este grupo criminal tiene en la mira para asesinar. Es un listado de nombres que las agencias de inteligencia que hoy cooperan con México han logrado descifrar y que viene directamente de este cártel.

Y cuando esto sucede, te insisto más allá de la descripción que te acabo de decir que es grave, cuando esto sucede, significa que un Estado está comenzando a causarle dolor a un grupo criminal. A un grupo criminal que es mafia, que significa una organización criminal que tiene una dimensión política, una dimensión judicial dentro de ésta; una dimensión empresarial que les da los camiones, los vehículos; una dimensión de sociedad civil que es la que usan para capturar a la población con agua, medicina; y una dimensión de sicarios, que es la que viste el viernes.

Otra amenaza

Ayer de nuevo fue amenazado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital.

Mediante un vídeo, tres sujetos vestidos totalmente de negro, con los rostros cubiertos, desarmados y portando un chaleco antibalas, lanzaron el mensaje al funcionario capitalino.

“Te crees muy inteligente, pero te voy a demostrar que soy más inteligente que tú. Nosotros no nos metemos con familia, si no ya te hubiera dado donde más te duele”, dice el individuo que se encuentra sentado mientras lee una hoja que tiene en sus manos. El hombre pide que le hagan una auditoría a García Harfuch y a los hijos de su medio hermano, asesinado, en Guadalajara, presuntamente por un cártel.

A espaldas de los tres individuos cuelga una manta con el mismo texto que lee.— Aristegui Noticias