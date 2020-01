AMLO en su vídeo de Año Nuevo: El Chapo, con poder como el Presidente

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en algún momento en gobiernos anteriores de México, los criminales como Joaquín "Chapo" Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa, tuvieron el mismo poder e influencia que el Presidente de la República.

Desde Palenque, el mandatario grabó un video con motivo del Año Nuevo, donde enlistó diversos logros de su administración, como separar la delincuencia de la autoridad, "pintar con mucha claridad la raya para que no suceda lo que pasaba en gobiernos anteriores.

Nos quisieron quitar hasta el derecho a la esperanza y no pudieron. Ahora, los sueños de justicia y libertad empiezan a convertirse en realidad. ¡Sigamos adelante! ¡Feliz año nuevo! pic.twitter.com/A6A6qLqrYx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 1, 2020

"Llegó un tiempo en que Guzmán Loera tenía el mismo poder, o tenía la influencia que tenía en ese entonces el Presidente que ostentaba el máximo cargo en el gobierno de la República, porque había un contubernio y eso impedía que se castigara a los que cometían los delitos. Eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia".

2019 no fue un mal año

Si bien López Obrador no mencionó por su nombre a Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien fuera su secretario de Seguridad Pública, fue detenido en Estados Unidos acusado de recibir sobornos millonarios por parte del cártel de Guzmán Loera, quien se encuentra actualmente preso.

El presidente sostuvo que 2019 no fue un mal año pues al cierre de éste "no hay inflación" además de que existe desarrollo, no sólo crecimiento económico, aunque reconoció que también hay asignaturas pendientes como la inseguridad y la violencia.

Confió sin embargo que se serenará al país porque se están atendiendo las cusas que generaron la inseguridad y la violencia, al tiempo que se está separando "lo que es la delincuencia de lo que es la autoridad para que no suceda lo que pasaba en gobiernos anteriores".

Sostuvo que 2019 "no fue un mal año" pues avanzó la transformación de la vida pública del país, se acabó la corrupción, sobre todo "arriba", y "no hay impunidad".



"Sobre todo hay desarrollo, no sólo crecimiento económico. ¿Cuál es la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo? El crecimiento es que haya dinero, el desarrollo es que haya dinero y que se distribuya con justicia el ingreso, que se distribuya con justicia la riqueza. Eso es lo que sucedió este año".





