AMLO entregará apoyos para evitar nuevas desgracias 

Freno al “huachicol”

ACAMBAY (EFE y Notimex).— Con la todavía reciente explosión de un ducto saqueado que dejó más de 90 muertos, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan para entregar apoyos económicos a las comunidades más afectadas por el robo de combustibles y evitar nuevas tragedias.

El mandatario detalló el programa en su rueda de prensa y, posteriormente, se desplazó al Estado de México para explicarlo a los habitantes de municipios por los que pasan oleoductos afectados por el robo de combustible, conocido como “huachicoleo” en el país.

“Ningún mexicano va a tener la necesidad de dedicarse a estas actividades porque van a tener trabajo, bienestar y apoyo por parte del Gobierno. ¡Se acaba el ‘huachicol’!”, clamó un López Obrador vitoreado por centenares de habitantes de la población de Acambay.

El plan de ayuda a las comunidades por donde cruzan los oleoductos de Pemex contempla 91 municipios y otorgará entre 6,000 y 8,000 pesos por familia.

Estas acciones beneficiarán a 1.68 millones de personas y, en su conjunto, suponen una inversión de 3.857 millones de pesos, según informó el gobierno federal.

Detalló que se apoyará a distintos sectores de la población con becas, a fin de que no tengan la necesidad de ser participes de esas actividades ilegales.

“Estoy hablando de la gente humilde, porque los que se meten en este comercio negro no llenan recipientes de 20 litros, llenan pipas; porque hay que diferencias, ahora ya no va a ser necesario llenar el recipiente de 20 litros o ir a una toma clandestina a correr peligro; por eso no queremos ya esa actividad”, manifestó López Obrador.

Sin opciones

“Como hay mucha pobreza y mucha necesidad y el pueblo no tiene alternativas, se fue creando esta práctica del ‘huachicol’”, expresó López Obrador desde una enorme carpa repleta de campesinos de Acambay, donde se han detectado dos tomas clandestinas de gasolina en los últimos días.

El presidente explicó a los pobladores que uno solo puede ser feliz si es bueno en la vida y se mostró convencido de que Acambay es un pueblo honesto y trabajador, como el resto de México.

E incluso emplazó a los pobladores a que levantaran la mano si estaban dispuestos a ayudar al gobierno para que se acabe el robo de combustibles, lo que recibió una respuesta positiva del público.

López Obrador se comprometió a ser un guardián que vigile que el dinero público se distribuya con justicia y prometió que no va a ser cómplice de los corruptos, porque si los de arriba roban, los de abajo también.

Para ejemplificar su plan de ayudas económicas, el presidente rompió el protocolo e hizo subir al escenario a un joven que conoció en la entrada del pueblo y que ha recibido una beca del Gobierno para estudiar ingeniería electrónica.

Su programa de desarrollo de las comunidades recibió el aplauso del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, del PRI.

“Gracias al presidente por su compromiso con las causas de justicia de nuestro país”, dijo el gobernador, quien añadió que “lo recibimos con los brazos abiertos y agradecemos su compromiso con los que más lo necesita y menos tienen”.

El presidente tiene previsto recorrer mañana otros municipios por los que circulan oleoductos de Pemex y donde viven comunidades desfavorecidas.