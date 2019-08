AMLO es fan de Calle 13 y parafrasea una de sus canciones

MÉXICO.— El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador demostró que la música también puede servir para ejemplificar algunas situaciones. Hoy decidió demostrarlo al parafrasear una canción de Calle 13.

En un video compartido en redes sociales, AMLO parafrasea una canción de Calle 13 que lleva por título “Latinoamérica”, la cual habla de un sentimiento a su patria, a América Latina y el pueblo.

Trabajando y disfrutando de las bellezas naturales de nuestro gran país.



Parafraseando a Calle 13:



Tú no puedes comprar el viento

Tú no puedes comprar el sol

Tú no puedes comprar la lluvia

Tú no puedes comprar el calor

Tú no puedes comprar las nubes pic.twitter.com/r6HliZ7WzQ