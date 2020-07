AMLO: Es ruin comparar muertes en México con España

MÉXICO.- A través de su mensaje dominical, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no comparar las muertes por Covid-19 en México con las de otros países como España y Francia.

El mandatario enfatizó que la población de España y Francia no es tan grande como la de México, pues señaló que en España tienen 46 millones de habitantes y nosotros tenemos 126 millones.

“Es ruin”

AMLO destacó que si se comparan los fallecidos por millones de habitantes, en España han muerto casi tres veces más que México por el coronavirus y que esa comparación es “ruin”,

“Ofrezco disculpas al pueblo español y al pueblo francés, porque esto no lo podemos estar comparando, sin embargo, el amarillismo del conservadurismo en México es muy ruin”, destacó.