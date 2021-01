AMLO es un ''gran admirador'' de Donald Trump: The New York Times

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a apreciar la política de no intervención del mandatario estadounidense, Donald Trump, pero ahora teme que el gobierno de Joe Biden implemente una agenda de derechos laborales y energías renovables que interfiera con los planes que tiene para México, aseguró el lunes The New York Times.

Pese a que Trump llamó “violadores” a los mexicanos; amenazó con una guerra comercial; expulsó a decenas de miles de migrantes que buscaban asilo, y construyó el muro fronterizo afirmando que México lo pagaría, el periódico afirma que López Obrador es “un gran admirador” del estadounidense.

El aprecio de López Obrador hacia Trump es tal que cuando finalmente contactó a Biden para felicitarlo por ganar las elecciones, resaltó la buena relación que tiene con el actual mandatario estadounidense, indicaron dos personas que hablaron con el New York Times.

“Debo mencionar que tenemos una muy buena relación con el ahora presidente de su país, el señor Donald Trump. Independientemente de cualquier otra consideración, él respeta nuestra soberanía”, habría dicho López Obrador durante la llamada.

De acuerdo con el medio, la relación entre AMLO y Trump, más que una amistad, se trató de acuerdo no dicho en el que el líder estadounidense le permitió a López Obrador gobernar como quisiera, pero a cambio recibió el apoyo del mandatario mexicano en materia de inmigración.

López Obrador fue uno de los últimos líderes mundiales en felicitar a Biden por vencer a Trump en las elecciones de Estados Unidos, al insistir en que prefería esperar a que el proceso electoral terminara.

Tensión por Cienfuegos

Las relaciones de Estados Unidos con México también atraviesan momentos de tensión por la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal contra el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional.

La determinación molestó al gobierno de Estados Unidos, que antes de retirarle los cargos al exfuncinario para extraditarlo a México lo acusaba de vínculos con el narcotráfico.

Este lunes, López Obrador aseguró que México tiene una buena relación con el actual y el entrante gobierno de Estados Unidos. Además dijo que espera que Biden impulse una reforma migratioria cuando asuma el cargo.- Con información de Latinus y NTY en Español